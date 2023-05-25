 

Мнение: О покушении на Путина… Таки достали?

25.05.2023, 7:30, Разное
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Итак, это всё же случилось. Что совсем не удивительно в нынешней ситуации. Удивляет разве что одно: почему так долго. Но на то могли быть свои резоны.

А так-то — всё закономерно более чем. И даже странно: а на что, собственно, мог рассчитывать «посеявший ветер»? Ну вот, буря и нагрянула. И всё…

как бы тайное стало явным. Что опять-таки неудивительно.

Одной из приоритетных целей украинской разведки является российский президент Владимир #Путин. Об этом во всеуслышание заявил замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Welt. По его словам, нынешний хозяин Кремля находится «на вершине списка» целей ГУР — потому что глава государства «координирует и решает, что происходит». А ранее уже лично глава ГУР МОУ Кирилл Буданов называл Путина «законной целью» для Украины. Однако тогда же он отметил, что ликвидировать президента нецелесообразно, поэтому разведка не пытается этого сделать.

Теперь начала пытаться. Недавняя атака БПЛА на #Кремль, которую Москва сразу идентифицировала как «спланированную террористическую акцию» и попытку покушения на главу государства, с некоторой вероятностью могли быть причастны украинские специальные военные или разведывательные подразделения. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных американских чиновников. Газета отмечает, что к такому выводу разведка #США пришла на основании перехваченных сообщений с российской и украинской стороны. Представители последней допускали причастность Киева к атаке, Москва публично обвиняла его в организации атаки в ночь на 3 мая. При этом уровень уверенности в этом Вашингтона «низкий», сказали источники издания. По их словам, доказательств нет. Но это уже обычная практика: американцы официально отрицают, что #Украина причастна к любым нападениям на Россию, которые в Кремле считают терактами. И киевские власти, всячески ужимаясь и подмигивая, отрицают это также.

Но практику диверсий и терактов на российской территории будут пытаться расширять и умножать. И не факт, что их целью будет только . Может, и до взрывов в московском метро дело дойти — украинцы внимательно изучают опыт чеченских террористов, судя по недавнему «рейду».

Хотя…

Владимиру Путину теперь ведь точно стоит опасаться «длинных рук»?

Достанут?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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