 

Мнение: Лучшая!

25.05.2023, 7:25, Разное
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Если кто спрашивал, какую песню я считаю лучшей из мной услышанных в 20-х годах сего века – то вот ответ. Причем – именно и только в данной блюзовой версии; я любопытства ради послушал оригинал от некой Инстасамки (кто это – бес ее разберет, но у клипа 60 млн. просмотров) – и там так всё убого, что я даже не стал ждать до конца.

А вот Юле блюз очень идет, да и она сама его украшает до безобразия. В итоге получился истинный шедевр.

Вы скажете – как может такая легкомысленная песня, исполняемая от имени какой-то откровенной проститутки, быть лучшей в этом ужасающем четырехлетиии, включившем в себя и ковид, и BLM, и кровавую войну?! А вот так. “За деньги – да”.

Источник: Размышления вольного социолога


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