N-TV – «вредная и нелогичная демонстрация силы» — США отправили на учения в Норвегию свой самый большой авианосец

В рамках учений НАТО США отправили в Осло свой самый большой авианосец USS Gerald Ford, пишет N-TV. Он примет участие в манёврах вместе с техникой 14 других стран-членов альянса. Российские дипломаты такой шаг раскритиковали. «Подобная демонстрация силы выглядит нелогичной и вредной», заявил пресс-атташе посольства РФ в Норвегии Тимур Чеканов.



AP

С понедельника в Баренцевом море начнутся многодневные учения НАТО, в которых примут участие 14 стран-членов альянса, пишет N-TV. США отправили туда свой самый большой авианосец USS Gerald Ford. «Визит и присутствие авианосца предоставит нам уникальную возможность поработать вместе с нашим главным союзником, Соединёнными штатами», заявили в норвежской армии.

Вокруг корабля длиной в 335 метров, работающего на ядерной тяге и способного нести до 90 самолётов и вертолётов, была создана большая запретная зона для морских и воздушных перевозок. По информации местных СМИ, авианосец потом направится к полярному кругу. Там с 29 мая начнутся международные военные учения Arctic Challenge Exercise, в которых будут задействовано 150 самолётов из 14 западных стран.

Учитывая напряжённую ситуацию на Украине, российское посольство в Осло осудило прибытие авианосца. Пресс-атташе Тимур Чеканов заявил: «На севере нет проблем, требующих военного решения, как нет и проблем, требующих внешнего вмешательства… Учитывая признание в Осло того факта, что РФ не представляет прямой военной угрозы для Норвегии, подобная демонстрация силы выглядит нелогичной и вредной».

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