 

NTD – в ЕС запретят выбрасывать и уничтожать непроданные ткани

25.05.2023, 6:02, Новости дня
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Правительства стран ЕС согласовали свод правил в рамках «зелёного» законодательства, которое призвано сократить расходы, а также увеличить процент переработки и повторного использования. Как передаёт NTD, в частности, будет запрещено уничтожать или выбрасывать непроданные ткани. Текстильную промышленность в Европе называют четвёртым самым загрязняющим фактором после пищевой, строительной и транспортной отраслей.

Уничтожать или выбрасывать непроданные ткани в Евросоюзе теперь будет незаконным. Правительства стран ЕС согласовали свод правил в рамках «зелёного» законодательства, которое призвано сократить расходы, а также увеличить процент переработки и повторного использования.

Текстильную промышленность в Европе называют четвёртым самым загрязняющим фактором после пищевой, строительной и транспортной отраслей.

Каждый год в блоке выбрасывают почти шесть миллионов тонн непроданных тканей. Это примерно по 11 килограммов на каждого жителя. Большая часть оказывается на свалках, что-то сжигают.

Законопроект ещё должен утвердить Европарламент.

ЭББА БУШ, министр по делам промышленности Швеции: Сегодняшнее решение — важный шаг на пути к зелёной экономике замкнутого цикла и к укреплению единого рынка. Комиссия установит требования к продуктам с точки зрения экологической устойчивости. Теперь мы утвердили нашу позицию перед переговорами с Европейским парламентом.

Новый закон обяжет создавать новые цифровые паспорта продуктов. В них будет отражаться экологичность конкретного товара. Это должно помочь покупателям делать осознанный выбор.

Впрочем, ещё больше беспокойства вызывает процесс создания тканей. Предприятия нередко сбрасывают в реки неочищенные стоки после производства. Они содержат соединения фосфора и азота, а также сульфаты, хлориды, нитраты и другие опасные вещества.

Дата выхода в эфир 23 мая 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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