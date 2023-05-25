 

Рита Дакота вышла замуж: Первые фото со свадьбы

25.05.2023, 4:35, Новости дня
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Сегодня на одну ячейку общества стало больше в столице. Именно в одном из Московских ЗАГСов и расписались Рита Дакота и ее возлюбленный Федор Белогай.

Для тех, кто внимательно следил за исповедями Маргариты Герасимович (Настоящее имя певицы. – Прим. ред.) их с женихом образы не стали шокирующими. Остальных же, кто увидел первые фото со свадьбы, вернее даже стоп-кадры из видео, снятого гостями церемонии, ждал, должно быть, сильное удивление.

И Рита Дакота, и Федор Белогай нарядились в спортивные костюмы фирмы Adidas: жених был в зеленом, а невеста – в черном. Причем Рита Дакота вышла замуж в наряде настолько большого размера, что удивительно то, как полы штанин не запутались в самокате.

Да, вы не ослышались: к дверям ЗАГСа парочка пожаловала на электросамокате. Но не волнуйтесь, пара традиций все-таки была соблюдена. В руке у Маргариты был букет, а на голове красовалась фата – издавний символ чистоты и непорочности невесты, которой ранее не касалась ни одна пара губ.

Хочется надеяться, что после росписи гости церемонии встретили молодоженов залпами семечек и нагрудными лентами, собранными из этикеток от “Жигулевского” или “Балтики”, а затем вся большая семья отправилась на фотосессию. Как же чудесно, должно быть, смотрелась сидящая на корточках Рита, которую на ладошке, словно солнышко, держал бы Федор!

Что же до банкета – Рита объявила, что никакого пышного застолья не будет: лишь скромный обед с родителями. И, подсказывает что-то, что в центре стола будет стоять любимое лакомство Риты Дакоты и Федора Белогая – графин с чистым кипятком. Ура, товарищи!


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