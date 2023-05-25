 

“Цена дешевеет на 10-15%”: легкий способ сэкономить на отеле в путешествии

25.05.2023, 4:35, Новости дня
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Отели набивают цены в зависимости от спроса, поэтому отдых не бьет по карману путешественников в периоды низкой загруженности номеров. Чаще россияне предпочитают уходить в отпуск летом, когда погода благоволит, а дети освобождены от занятий. Так что легкий способ экономить на проживании в путешествии — бронировать места в месяцы с невысоким турпотоком.

Эксперт в сфере отечественного туризма Юрий Барзыкин поделился с URA.RU интересным наблюдением: “С 1 октября цена на средства размещения повсеместно дешевеет на 10-15%, если не горит поездка”. Бывает, что погода в период золотой осени ничуть не хуже, чем в летние месяцы, поэтому отправиться в путешествие в сентябре с захватом октября порой только на руку.

Аналогичная ситуация наблюдается в конце мая, когда сезонные цены на отели еще не успели взлететь по классическому сценарию. В канун лета на некоторых популярных курортах РФ температура воздуха уже прогревается до комфортного для путешествия уровня.

Между тем, как отмечает Пятый канал, эксперт посоветовал приобретать туры для отпуска со стандартным наполнением — проживанием и проездом/перелетом. По его словам, все дополнительные услуги в виде трансферов и экскурсий можно приобрести в процессе путешествия.


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