 

Мнение: О сбывающемся кошмаре Путина… Худшее — впереди?

25.05.2023, 3:38, Разное
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Итак, 44-летний губернатор Флориды Рон Десантис вступил в соперничество с экс-президентом Дональдом Трампом за номинацию от Республиканской партии на выборах президента #США. Лн подал документы на участие в выборах президента США 2024 года, пишет Associated Press. И это многое значит для росийского президента Владимира Путина.

Ожидается, что Рон Десантис будет позиционировать себя как успешный консервативный политик с хорошим послужным списком и без скандальности, так присущей Дональду Трампу. Некоторое время он опережал по опросам экс-президента США и считался более перспективным соперником Джо Байдена. Однако в последние недели его популярность среди республиканцев заметно просела и он начал значительно отставать от своего главного соперника.

Рон Десантис был пять лет конгрессменом, возглавляя ряд подкомитетов палаты представителей, затем именно Дональд Трамп поддержал его кандидатуру на губернаторских выборах. Впоследствии экс-президент неоднократно заявлял, что именно он «сделал Десантиса», и уверял, что без его поддержки республиканец закончил бы работником Pizza Hut. Успешная борьба с коронавирусом и ряд других достижений обеспечили Рону Десантису переизбрание на новый срок в ноябре 2022 года с рекордным показателем 59% голосов. Но достаточно ли это, чтобы победить опытнейшего Джо Байдена?

Вероятно, нет. Молодость — единственный козырь флоридского губернатора, но в нынешней ситуации он смотрится скорее недостатком.

И, вероятно, будет придуман какой-то ход, чтобы Дональд Трамп не смог по тем или иным причинам стать кандидатом от республиканцев. Возможно, через активизацию возбужденного против него уголовного дела. Или ещё по каким-то причинам. Республиканский электорат будет расколот и обескуражен. Что, вероятно, позволит Джо Байдену переизбраться, если Господь не призовёт его к себе раньше.

Второй срок Джо Байдена — это ли не худший кошмар для Владимира Путина?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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