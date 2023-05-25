 

People’s Daily – Китай предоставит России и другим странам новые возможности для развития

25.05.2023, 3:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китай готов работать с Россией для реализации продвижения двусторонней торговли, углубления инвестиционного сотрудничества, повышения уровня взаимосвязанности и промышленной кооперации и укрепления сотрудничества в сельскохозяйственном секторе. Как пишет People’s Daily, вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн отметил, что под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российское взаимодействие в различных областях сохраняет здоровую динамику роста и вносит значительный вклад в мировое развитие.


AP

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн принял участие в Китайско-российском бизнес-форуме, выразив надежду на углубление обменов между деловыми кругами Китая и России. Как передаёт People’s Daily, он заявил, что под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российское сотрудничество в различных областях сохраняет здоровую динамику роста и вносит значительный вклад в мировое развитие.

Китай готов работать с Россией для реализации важных договорённостей, достигнутых главами двух государств, продвижения двусторонней торговли, углубления инвестиционного сотрудничества, повышения уровня взаимосвязанности и промышленной кооперации, укрепления сотрудничества в сельскохозяйственном секторе, указал вице-премьер.

Хэ Лифэн акцентировал внимание, что Китай будет неуклонно продвигать модернизацию в китайском стиле, стремиться к достижению высококачественного развития и расширять открытость высокого уровня, предоставляя другим странам, включая Россию, новые возможности для развития.

Он выразил надежду, что деловые круги Китая и РФ будут участвовать в углублённых обменах и работать рука об руку, чтобы вписать новую страницу в историю китайско-российского практического сотрудничества.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в работе форума и выступил с речью. Перед церемонией открытия Хэ Лифэн также провёл встречу с российским вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / NTD – в ЕС запретят выбрасывать и уничтожать непроданные ткани

25.05 / “Сейчас нам непросто”: Алферова вынуждена просить деньги в день рождения

25.05 / Собянин: Планируем завершить реконструкцию Центра театра и кино на Поварской в 2024 году

25.05 / Рита Дакота вышла замуж: Первые фото со свадьбы

25.05 / “Цена дешевеет на 10-15%”: легкий способ сэкономить на отеле в путешествии

25.05 / В Москве ввели в эксплуатацию 249 новостроек по реновации

25.05 / Движение на Большой кольцевой линии восстановлено

25.05 / Cтал вечным соседом Юлечки: семья Началовых подошла к гробу мужа Гурцкая

25.05 / С какими проблемами сталкиваются работодатели при подборе персонала

25.05 / Популярный блогер Шейх Удай рассказал, чем привлекательна социальная сеть ЯRUS

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика