Движение на Большой кольцевой линии восстановлено

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25.05.2023, 3:15, Новости дня
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Ранее на большом метрокольце временно увеличили интервалы движения поездов против часовой стрелки. Причина – необходимость проверки состава, сообщил Дептранс в своем телеграм-канале.

Движение поездов временно приостановили на участке от “Кленового бульвара” до “Электрозаводской”. Пассажиров призвали пользоваться Кольцевой и радиальными линиями, МЦК, МЦД и наземным транспортом.


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