Движение на Большой кольцевой линии восстановлено
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Ранее на большом метрокольце временно увеличили интервалы движения поездов против часовой стрелки. Причина – необходимость проверки состава, сообщил Дептранс в своем телеграм-канале.
Движение поездов временно приостановили на участке от “Кленового бульвара” до “Электрозаводской”. Пассажиров призвали пользоваться Кольцевой и радиальными линиями, МЦК, МЦД и наземным транспортом.
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