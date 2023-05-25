Движение на Большой кольцевой линии восстановлено

Ранее на большом метрокольце временно увеличили интервалы движения поездов против часовой стрелки. Причина – необходимость проверки состава, сообщил Дептранс в своем телеграм-канале.

Движение поездов временно приостановили на участке от “Кленового бульвара” до “Электрозаводской”. Пассажиров призвали пользоваться Кольцевой и радиальными линиями, МЦК, МЦД и наземным транспортом.