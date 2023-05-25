Zа Vойну: Залужному сделали трепанацию черепа

Источник РИА Новости сообщил, что Залужный действительно получил тяжелое ранение головы во время российского удара в начале мая.

Главком ВСУ Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая.

Залужному после ранения сделали трепанацию черепа – по прогнозам, главком ВСУ будет жить, но выполнять свою работу не сможет

(с) РИА Новости

Ранее схожую информацию сообщал Джокер ДНР.

Ранение Залужного наиболее вероятная причина его пропажи с начала мая.

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