Zа Vойну: Залужному сделали трепанацию черепа
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Источник РИА Новости сообщил, что Залужный действительно получил тяжелое ранение головы во время российского удара в начале мая.
Главком ВСУ Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая.
Залужному после ранения сделали трепанацию черепа – по прогнозам, главком ВСУ будет жить, но выполнять свою работу не сможет
(с) РИА Новости
Ранее схожую информацию сообщал Джокер ДНР.
Ранение Залужного наиболее вероятная причина его пропажи с начала мая.
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Источник: Colonel Cassad
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