 

Cтал вечным соседом Юлечки: семья Началовых подошла к гробу мужа Гурцкая

25.05.2023, 1:59, Новости дня
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Утром состоялась отпевание Петра Кучеренко в Богоявленском Елоховском соборе Москвы, где в 2015 году проходила панихида и по Жанне Фриске. А после полудня траурная церемония переместилась в Зал прощания Троекуровского кладбища.

Проститься с мужем Дианы Гурцкая там собрались ее коллеги – Катя Лель, Феликс Царикати, Анита Цой, врач-кардиолог Лео Бокерия и самый известный пресс-секретарь страны Анна Исаева. Прежде она работала с Юлией Началовой, чьи родители Виктор и Таисия Началовы тоже пришли на гражданскую панихиду по Петру Кучеренко.

В марте 2019 года в этом же зале прощались с их талантливой дочерью. Теперь Юля и Петр стали вечными соседями по погосту… Поэтому Началову не могли не прийти, не подойти к убитой горем матери покойного Екатерине Фроловне, его сыну, вдове… На них больно смотреть…

Выступали Министр образования, ректор РУДН, однокашники Кучеренко. Одну из самых трогательных речей у гроба сказал Евгений – племянник Кучеренко. Он говорил, как вся семья обязана и благодарна Пете, как эта внезапная смерть словно бы вырвала из всех них души и сердца.

Похоронили скоропостижно умершего в самолете по пути из командировки Петра Кучеренко на 34-м участке Троекуровского кладбища. Близкие покойного выбрали место вдали от известных людей, которых обычно обычно хоронят на престижном 21-м участке.


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