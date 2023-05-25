С какими проблемами сталкиваются работодатели при подборе персонала

Не редко россияне сталкиваются с проблемой, при которой не могут найти работу, достойную своей квалификации. Однако, как оказалось, работодатели страдают ровно от той же причины.

В ходе социологического исследования подавляющее большинство респондентов подчеркнули, что отсутствие подходящих кандидатов является для них главной сложностью при подборе персонала.

Такой ответ дали 81% работодателей, утоняет RT со ссылкой на исследование сервисов “СберПодбор” и “Работа.ру”. К слову, участникам опроса предоставлялся множественный выбор.

Более половины работодателей заявили, что у многих кандидатов завышены ожидания по заработной плате. Это является проблемой для 52% участников исследования. На один процент меньше респондентов столкнулись со сложностями при ожидании ответов от потенциальных сотрудников.

49% опрошенных недовольны тем, что вакансии закрываются в течение длительного срока. На низкую квалификацию кандидатов и нехватку опыта пожаловались по 35% респондентов.

Часть работодателей отметили, что кандидаты не отвечают на предложения (23%). Кроме того, они недовольны высокими расходами при поиске сотрудников (19%). И лишь у семи процентов участников исследования возникают проблемы с проверкой квалификации кандидатов, отмечает портал “Вести Подмосковья”.