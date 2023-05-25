 

Этот коптер — чей надо коптер

25.05.2023, 1:30, Разное
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В Тюменской области запретят использовать беспилотники всем, кроме властей и их подрядчиков.


Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области намерен запретить использование беспилотных воздушных судов в регионе. Проект соответствующего губернаторского указа опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, запрет на использование беспилотников коснется всех, кроме самих властей: региональным представительствам федеральных ведомств, департаментам правительства Тюменской области и органам местного самоуправления пользоваться квадрокоптерами разрешат. Также разрешено будет запускать дроны тем, кто заключил соответствующие договоры с указанными государственными и муниципальными структурами.

Запрет устанавливается в рамках действия «режима базовой готовности» в Тюменской области, введенного 19 октября 2022 года — одновременно с подписанием указа о военном положении в Херсонской и Запорожской областях, а также в «ЛНР» и «ДНР».

Запрет сохранится вплоть до снятия этого режима.

Проект был опубликован 22 мая, общественная и независимая антикоррупционная экспертизы продлятся вплоть до 30 мая.

С помощью дронов тюменские власти, в частности, патрулируют леса. Так, «Тюменская авиабаза» в июле 2021 года после сильных весенних пожаров отчиталась, что закупила 16 беспилотников DJI Mavic 2 Enterprise Dual с камерой и тепловизором, которые должны помочь бороться с крупными лесными пожарами, находить их очаги, правильно координировать группы и направлять людей. Помимо защиты лесов от пожаров, беспилотники должны были применяться для борьбы с черными лесорубами.

Также тюменские власти используют беспилотники в пиаре. С дронов часто снимаются рекламные ролики для проекта «Тюменская область» (ранее — «Ядоверяю»), созданного в середине 2010-х годов для пиар-сопровождения инициатив и достижений правительства Тюменской области. Домен сайта зарегистрирован на ГКУ ТО «Центр информационных технологий Тюменской области». Ролики нередко содержат в себе кадры, снятые с квадрокоптеров.

Запрет на использование квадрокоптеров к настоящему моменту ввели 47 регионов страны. Первыми с этой инициативой стали выступать власти приграничных с Украиной Белгородской, Курской и Брянской областей, а также Крыма и Севастополя. При этом их главы заявляли о полном запрете на использование беспилотных летательных аппаратов.

Мстислав Письменков

Источник: Новая газета


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