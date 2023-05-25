 

Популярный блогер Шейх Удай рассказал, чем привлекательна социальная сеть ЯRUS

25.05.2023, 0:40, Новости дня
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Блогер Удай Абу-Зарук — активный автор соцсети ЯRUS. Кроссконтентность и возможность заработка — главные преимущества платформы, считает инфлюенсер.

“В ЯRUS можно выкладывать большое количество разнообразного контента, от постов до длинных видео. А еще здесь можно очень быстро монетизировать контент! Когда у блогеров есть инструменты для заработка на своем деле — это большое преимущество для приложения”, — отмечает представитель шоу-бизнеса.

Сегодня подписчики Удая активно растут: его контент — для зрителей с чувством юмора всех возрастов. Однако, за развлекательными видеороликами стоит труд и упорство. Блогер и продюсер уверен, что именно это позволило ему стать популярным.

“Не бойтесь раскрываться и становиться известным: на это способен каждый. Но не забывайте, что это нелегкий труд, поэтому будьте готовы преодолевать препятствия. И тогда все получится!” — делится Удай.

Каждый автор уникального видеоконтента может заработать в социальной сети ЯRUS. За каждую 1000 просмотров длинного ролика блогер получает 50 монет, за короткие вертикальные видео — 20 монет. Внутреннюю валюту можно вывести на банковский счет в рублях по курсу один к одному, начиная от 1000 монет.

Популярных инфлюенсеров ждут дополнительные поощрения: за 100 тысяч просмотров видеоролика автор получит полмиллиона рублей, за 1 миллион просмотров премия составит 5 миллионов рублей. Сегодня скачать приложение ЯRUS можно в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.


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