 

Каких людей чаще кусают комары – объяснили ученые

25.05.2023, 0:40, Новости дня
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Зудящие укусы насекомых доставляют немало хлопот в теплое время года, а некоторым приходится особенно сложно защищаться от кровососущих созданий из-за состояния организма. Все потому, что комары воспринимают иначе одну категорию людей со специфическим запахом.

Это определила американская группа ученых в области биологии. Как пишет сайт VSE42.RU, ради исследования вместе с добровольцами они отправились в Замбию, где последним пришлось выступить в качестве приманки. В особом пространстве они позволяли комарам кусать их, а эксперты следили за происходящим и анализировали.

РИА ФАН сообщает, что шесть человек находились в одноместных локациях. Там на специальную ткань поступал их аромат, а африканские малярийные комары выбирали, кого кусать, под наблюдением инфракрасных камер движения.

В итоге ученые сделали конкретный вывод и объяснили, каких индивидов больше кусают при прочих равных условиях. “Комары чаще выбирают людей, в поте которых повышенная концентрация карбоновых кислот”, — комментирует результат опыта Царьград. Уберечься от укусов удалось по большей степени тем, кто источал аромат шалфея и эвкалипта.


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