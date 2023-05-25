Истерическое событие*

Постоянный член Совета безопасности РФ Нарышкин решил предохраняться. Теперь он даже ругается по бумажке.



Сергей Нарышкин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

24 мая 2023-го, где-то в Подмосковье (уточнять локацию не станем, дабы избежать обвинения в наводке враждебных дронов) состоялась 11-я международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Собралось более ста высоких представителей из разных стран.

Президент РФ (вероятно, из соображений безопасности) приветствовал их по телевизору. Остальные выступали прямо со сцены. В их числе был директор Службы внешней разведки Нарышкин (сослуживцы ласково называют его Наружкин). Он сказал, точнее, — прочёл по бумажке удивительные слова:

НАРЫШКИН. Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами. А ещё лучше — убираться к их старому приятелю, к дьяволу.

Первая часть этого совета представляет собой интеллигентски смягчённый совет президента Путина тем же англосаксам: «Пусть жену свою учат щи варить» (февраль 2008-го). Вторая часть, напротив, является грубым ругательством, хотя и в рамках нормативной лексики.

По-русски совет «убираться к» соответствует общепринятой формуле «пошёл», употребляемой с предлогами «в», «к» и «на». Нас, однако, в данном случае интересует не филология, а психология.

Если мы кого-то посылаем «в», «к» или «на», то делаем это в сердцах, в гневе, в запале.

Называйте как угодно, но и русские, и американские, и африканские люди во все времена и в любых обстоятельствах ругаются без бумажки.

Нарышкин же читал. Он написал эти слова или их ему написали — не имеет значения. Сам факт зачитывания ругательств создаёт отвратительное ощущение фальши.

Возможно, сегодняшний «случай Нарышкина» являет собою отголосок травмы, которую он получил на знаменательном заседании Совета безопасности РФ 21 февраля 2022-го — то есть накануне начала специальной военной операции. Тогда президент Путин поимённо приглашал участников высказаться откровенно. Когда настала очередь директора Службы внешней разведки, кавалера многих орденов, государственного советника I класса (соотв. званию генерал армии), то сперва всё шло хорошо, по плану.

НАРЫШКИН. Уважаемый Владимир Владимирович! По тому, как развивается ситуация на Украине, я могу сказать, что этот пресловутый тезис о планах российского руководства «вторгнуться» на территорию Украины рождён в стенах Государственного департамента США и раскручен до таких пределов, что это уже просто напоминает пропаганду войны. А сделано это для того, чтобы попытаться спровоцировать киевский режим на очередную попытку решить проблему Донбасса военным путём.

Вспоминая о том, как РФ поступила вот уже семь-восемь лет назад, когда просто откликнулась на стремление населения Крыма, Севастополя жить в составе России, причём это решительное мнение было высказано жителями Крыма и Севастополя в ходе самой демократичной процедуры — в ходе общенародного референдума, я считаю, что мы и в нынешней ситуации просто обязаны поступить таким образом.

Согласился бы с предложением Николая Платоновича (Патрушев, секретарь Совета безопасности) о том, что нашим, так сказать, западным партнёрам можно дать последний шанс, с тем чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять решение, о котором сегодня говорится.

Но тут-то, по нашему мнению, и случилась та травма, которая привела к сегодняшнему чтению по бумажке про дьявола. Цитируем точную расшифровку по сайту Кремлин.ру:

ПУТИН (с нескрываемой иронией). Что значит «в противном случае»? Вы предлагаете начать переговорный процесс?

НАРЫШКИН. Нет, я, э-э…

ПУТИН. …или признавать суверенитет республик?

НАРЫШКИН (дрожа и запинаясь). …я, я, я поддержу…

ПУТИН. Говорите прямо.

НАРЫШКИН. Я поддержу предложение о э-э признании…

ПУТИН. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей Евгеньевич.

НАРЫШКИН. Поддерживаю предложение…

ПУТИН. …так и скажите: да или нет.

НАРЫШКИН. Так и говорю: поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.

ПУТИН. Мы об этом, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет.

НАРЫШКИН (запинаясь). Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости.

ПУТИН. Хорошо. Пожалуйста, садитесь.

Жуткое было зрелище. Даже непонятно, зачем эту мучительную сцену дали в эфир? Могли же вырезать.

…На той исторической встрече президент России, желая подчеркнуть искренность, независимость и свободу слова членов Совета безопасности, допустил, как нам кажется, типичный промах: начал убеждать не столько присутствующих, сколько будущих зрителей (население РФ и мира), что всё говорится честно-пречестно, от души.

ПУТИН. Ко всем сейчас хочу обратиться. Каждый из вас знает, я специально — хочу это подчеркнуть, — специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал, ваше мнение заранее не спрашивал. То, что происходит сейчас, это происходит прямо, что называется, с чистого листа, потому что я хотел узнать ваше мнение без всякой предварительной со стороны подготовки. Это считаю чрезвычайно важным.

Мы тоже считаем это чрезвычайно важным. Теперь, спустя год и три месяца со дня того Совбеза, невольно думаешь: почему президент РФ «ни с кем заранее ничего не обсуждал, мнение заранее не спрашивал»?

Жаль. Теперь от того чистого листа ничего не осталось. Даже не хочется говорить, чем он замаран навсегда.

Александр Минкин

* В заголовок материала вкралась ошибка. Следует читать: «Историческое событие».

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