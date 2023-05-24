Zа Vойну: 10 лучших варгеймов

Интересная подборка-рейтинг лучших настольных варгеймов. До войны баловался ими.

Из представленных более прочих зашла серия Next War – про Польшу, Корею и Тайвань вообще актуалочка.

Также хороши Dark Valley и Path of Glory.

Сейчас конечно на такое времени совсем нет, в силу сложности и длительности ходов, столько времени сейчас найти затруднительно. Один из читателей, с которым мы гоняли Корею, сейчас на фронте на Херсонском направлении.

PS. Еще мне очень зашла игра про Афганистан (за авторством отставного ЦРУшника), которая очень наглядно показывала причины американского краха в этой стране, тем более, где еще можно найти возможность сыграть за Талибан.

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