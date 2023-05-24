 

Zа Vойну: 10 лучших варгеймов

24.05.2023, 23:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Интересная подборка-рейтинг лучших настольных варгеймов. До войны баловался ими.

Из представленных более прочих зашла серия Next War – про Польшу, Корею и Тайвань вообще актуалочка.
Также хороши Dark Valley и Path of Glory.

Сейчас конечно на такое времени совсем нет, в силу сложности и длительности ходов, столько времени сейчас найти затруднительно. Один из читателей, с которым мы гоняли Корею, сейчас на фронте на Херсонском направлении.

PS. Еще мне очень зашла игра про Афганистан (за авторством отставного ЦРУшника), которая очень наглядно показывала причины американского краха в этой стране, тем более, где еще можно найти возможность сыграть за Талибан.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Мнение: О сбывающемся кошмаре Путина… Худшее — впереди?

25.05 / Zа Vойну: Залужному сделали трепанацию черепа

25.05 / Zа Vойну: Залужному сделали трепанацию черепа

25.05 / Этот коптер — чей надо коптер

25.05 / Zа Vойну: Работает “Иван Хурс”

25.05 / Истерическое событие*

24.05 / Мнение: Cтрана-террорист США, выход Армении из ОДКБ и американский досмотр в Японии

24.05 / Мнение: О главном за эти дни… Бахмут – чей?

24.05 / Мнение: Трагедия контрнаступа

24.05 / “Интерес к фигурному катанию на нас и держался”: Аделина Сотникова о важности спорта сегодня, внутренних переменах и рождении ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика