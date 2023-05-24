Мнение: Cтрана-террорист США, выход Армении из ОДКБ и американский досмотр в Японии

1. В Совбезе России на днях озвучили очевидное – Соединённые Штаты Америки ведут террористическую деятельность, направленную против России. Действуют они в основном через своих ручных прокси, но кто отдаёт приказы, понятно (ссылка):

По словам Патрушева, имеются подтвержденные сведения о причастности США к совершенным на территории России террористическим актам. Американские спецслужбы планировали и координировали в том числе убийство журналистки Дарьи Дугиной, взрыв на Крымском мосту и подрыв газопровода «Северный поток». Для этого инструкторы НАТО готовили украинские диверсионно-террористические группы.

При этом в Вашингтоне и Лондоне, отмечает секретарь Совбеза, заранее готовилась информационная кампания, которая была нацелена на подрыв суверенитета России.

Достаточно сказать, что никакого внятного осуждения всех этих террористически актов со стороны США не прозвучало, американские власти фактически выдали своим марионеткам карт-бланш на терроризм. Однако заказчик подобных преступлений должен нести не меньшую, а бóльшую ответственность, чем исполнитель.

2. В январе армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в Армении не будут в этом году проводится учения Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а на днях намекнул, что Армения и вовсе может покинуть ОДКБ (ссылка).



Нынешние армянские власти не без основания критикуются как действующие против интересов своей страны. Дальнейшее ухудшение отношений с Россией и выход из ОДКБ могут обернуться для Арменией окончательной потерей Нагорного Карабаха и невозможностью с нашей стороны предоставить Армении защиту в случае разворачивания конфликта с Азербайджаном или Турцией.

Прозападные силы в Армении надеются на поддержку США, ЕС и НАТО. Весьма сомнительный расчёт, если учесть, что Турция состоит в НАТО и турецкие интересы, по идее, должны быть для Запада приоритетнее армянских. Конечно, у турецких властей сейчас напряжённые отношения с США и Европой… однако если допустить, что Турция из-за этого покинет блок НАТО, то ситуация для Армении станет совсем уж плохой – ничто тогда не помешает Турции открыто выступить против армян в следующем весьма вероятном конфликте.

3. Блогер Китайский связной указывает на свидетельство ограниченного государственного суверенитета Японии, находящейся после 1945 в униженном положении вассала США (ссылка):

Китайцы искренне прутся от видео про то, как на саммите G7 в Хиросиме американская служба безопасности досматривала японские полицейские машины.

Ещё раз – на территории Японии американские сотрудники спецслужб досматривают японские полицейские машины на предмет всякого, и после позволяют им ехать дальше.

Самураи, гордость, незалэжность, вот это вот всё, да.