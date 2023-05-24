Мнение: О главном за эти дни… Бахмут – чей?

Творческий коллектив «Квартала-95» можно поздравить с очередным успехом, более медийным, чем военным или даже политическим. Точнее говоря, в чисто военном плане он даже может добавить проблем Киеву, но… Чего не сделаешь в эпоху постмодерна и, соответственно, «постправды» ради красивой картинки!

Меж тем очередная украинская «крепость» всё-таки пала, при этом потери атакующей стороны оказались в разы меньше, чем обороняющейся. И что должно быть обиднее всего…

…так называемой «сильнейшей армии Европы» надавали люлей несколько тысяч бывших зеков и 5-6 батальонов военных профессионалов.

Со вчерашнего дня украинский Генштаб перестал в своих сводках писать о боях непосредственно в Бахмуте. В последних двух сводках, на вечер вторника и утро среды, он сообщал лишь о попытках россиян атаковать в направлении села Хромово, а также об авиаударах и артиллерийских ударах по окрестным населенным пунктам. Хромово расположено прямо у западной окраины Артёмовска-Бахмута. До сих пор, вплоть до сводки на утро вторника, генштаб неизменно сообщал о тяжёлых боях либо в самом Бахмуте, либо за Бахмут. И хотя замминистра обороны Анна Маляр привычно держит мину, говоря о якобы сохраняющимся контроле за некоторыми объектами в окраинном городском районе «Самолёт», прекращение боёв непосредственно в городе более весомое и объективное свидетельство.

Тем временем появляются мнения, что и сама вылазка украинских «ихтамнетов» на американской технике с опознавательной раскраской ВСУ, осуществлённая при поддержке ГУР МОУ, нанесёт Украине больше вреда в стратегическом плане. «Рейд, начатый с территории Украины и осуществлённый [якобы] россиянами, вполне может обернуться для Киева не столько благом, сколько напастью, – считает корреспондент Би-би-си Фрэнк Гарднер. – Да, для Москвы это конфуз, который частично компенсирует Украине имиджевый удар из-за потери контроля над Бахмутом. И он также может быть частью подготовительных операций Украины перед предстоящим контрнаступлением с целью отвлечь внимание российских военных от юга, где, как ожидается, может атаковать Киев. Но любые нападения на российской земле заставляют нервничать НАТО и западных лидеров. Они передают Киеву оружие большой дальности с условием, что оно не будет использоваться для поражения целей на территории России. И хотя в этой операции именно такое оружие задействовано не было, принцип остаётся принципом». Тем более, что другая иностранная военная техника попала в кадр – и объяснения с «военторгом» здесь не катят. Кроме того, сотрудничество с бандой, вторгшейся в Россию, признало ГУР МОУ.

Всё это «играет на руку Кремлю с его нарративом о том, что суверенная безопасность самой России подвергается нападению со стороны враждебных сил при поддержке Запада», – резюмирует Фрэнк Гарднер.

Но, видимо, у Киева не остаётся уже иного выбора, нежели между рискованным и очень рискованным. А это ведь лучше всего свидетельствует о реальном положении дел, да?

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