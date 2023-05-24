Мнение: Трагедия контрнаступа

Читал недавнюю статью на БиБиСи, и там – опять про некое «весеннее контрнаступление ВСУ», которое якобы состоится вот-вот. И подумал, что «весеннему контрнаступлению», о котором не смолкая говорят с зимы, осталось ровно 7 дней, чтобы начаться – или его уже не будет никогда. Просто потому, что весна кончится.

На самом деле, как мне кажется, в реальности никакое контрнаступление Украина начинать не хочет, и оттягивает этот момент так как только может. Мы имеем здесь тот самый случай «современной войны», когда чистый пиар не просто преобладает над военными соображениями, но и вовсе является определяющим фактором, с которым военные бессильны бороться.

Текущую войну со стороны Украины можно назвать еще «акционерной войной»: как будто некий пул инвесторов основательно вложился в перспективное предприятие – и теперь хочет видеть результат, и понукает менеджмент – ну что ж вы? Давайте! Запускайте! «Предприятие» под названием ВСУ вовсе не уверено, что всё готово и всё пойдет как надо, уговаривает директора подождать – но директор разводит руками, кивая наверх: очень похоже, что контрольный пакет уже ему не принадлежит.

Если отвлечься от непрерывных завываний и фейерверков пропаганды с украинской и проукраинской стороны (которые делаются с благой целью – поддерживать боевой дух и не допускать уныния в украинских войсках), то, честно говоря, так и остается непонятным – а почему, собственно, украинская армия должна наступать? Ведь исходное соотношение сил (Россия вчетверо больше Украины по населению) никак не изменилось за год войны.

В ответ указывают на ряд несомненных перемог Украины после неудачного начала – релокацию российских войск из Киевской, Харьковской и Сумской области, сдачу Херсона, перехват Украиной стратегической инициативы прошлой осенью. Это всё несомненно – однако за победными отчетами как-то потерялся тот факт, что при всех перемогах на счету ВСУ все ж не случилось ни одного полноценного разгрома или хотя бы выигранного сражения у российской армии. Строго говоря, украинские войска российскую армию в буквальном смысле выдавили – но ни разу не разгромили. Да, ВС РФ много отступали, иногда, возможно, по слову американского писателя Бэрра, «отступали бегом» – но с отступлениями, скажем, советских войск в начале ВОВ это не сравнить: в 1941 году советские войска на территории той же Украины не просто отступали, но еще и быстро попадали в плен, и в лучшем случае рассеивались по лесам, миллионные группировки и целые фронты просто переставали существовать.

По ходу «СВО» ничего подобного не случалось – и поэтому радость побед у украинцев с легким привкусом недоделанности. И вот теперь их понукают проводить «решающий контрнаступ»! Но с чего вдруг, если перед ними, в сущности, та же армия, что и в начале СВО – которая отступила, но и основательно уплотнилась?

На это обычно возражают аргументом про «современное вооружение». Оно безусловно так, но есть сомнение, что даже полученные танки «Леопард»и ракеты Шедоу являются таким уж «абсолютным оружием». Они наверняка лучше и качественнее любого российского оружия – но мы помним, как в свое время накололся Гитлер, слишком понадеявшись на качественное превосходство своих новейших Тигров и Пантер над советской техникой в битве на Курской Дуге –и полагая, что превосходство его солдат в боевом мастерстве компенсирует тот факт, кто германская армия наступает на эшелонированную оборону, уступая противнику численно.

Немецкие танки тогда действительно даже выиграли сражение под Прохоровкой – но на исход операции это не повлияло.

Из чисто военных соображений для Украины было бы максимально выгодно и дальше считаться слабейшей стороной в противостоянии с Россией (тем более, что это так и есть). Более слабый априори вызывает сочувствие, он может действовать максимально гибко, от него не ждут непременных побед, а лишь нанесения максимального ущерба противнику. И наоборот – сторона, воспринимаемая как сильнейшая, находится под постоянным давлением собственных «болельщиков», ее вынуждают атаковать, любое ее промедление вызывает разочарование, а малейшие неудачи рассматриваются в микроскоп. Вспомним, сколько сарказма обрушили на росармию российские же «патриоты» из-за ее «перегруппировок» из Харьковской области и из Херсона! Хотя, если бы она считалась уже тогда более слабой – ее бы, может, даже похвалили за то, что она «так ловко избежала окружения» и «вырвалась из капкана».

Вполне вероятно, что вообще всю длительную историю противостояния РФ и Украины (которое началось задолго до 24 февраля) следует рассматривать как весьма своеобразную борьбу за то, чтобы ОТДАТЬ инициативу противнику. Кто владеет инициативой – тот проигрывает, так как оказывается вынужден принимать слишком ответственные решения и в конечном счете подставляться.

И вплоть до самого последнего времени в этой незримой битве «Кто лучше отдаст и вытолкнет противника на авансцену» постоянно выигрывала Украина: она сумела навязать более сильному оппоненту и захват Крыма (который, вполне возможно, прояви РФ терпение, и сам бы упал к ней в руки), и собственно начало СВО, выставившей РФ агрессором перед всем миром. А вот в так называемой «битве за Донбасс» какими-то невероятными усилиями воли РФ целых 8 лет удерживалась от прямого вторжения, отдав таким образом Украине инициативу в плане «восстановления территориальной целостности» – и пагубные последствия для Украины последовали: за 8 лет неуклюжих топтаний на пороге «непризнанных республик» она и задачу не решила, и основательно подорвала свой имидж «белой и пушистой» невинной жертвы, не удержавшись ни от мелкой мстительности в виде постоянных обстрелов того же Донецка и обрубания его водоснабжения (миллионного города), ни, главное, от вполне человеконенавистнической риторики в отношении «колорадов» – которых, казалось, украинская пропаганда даже перестала воспринимать как людей.

И вот сейчас – новый раунд этой постоянной борьбы за отдачу инициативы, который пока выигрывает российская сторона. Украина, понукаемая «инвесторами», просто не может не наступать – а сами инвесторы, видимо, не в состоянии понять, что все их поставки являются для Украины не некой дополнительной гирькой на чаше весов, а собственно условием выживания, поскольку никакой военной промышленности у Украины просто нет, а собственных военных запасов тоже не осталось. То есть, скорее всего, львиная доля поставок лишь восполняет потери и поддерживает статус-кво, а не несет ВСУ какое-то решающее преимущество.

Идеальным вариантом для Украины было бы, наоборот – спровоцировать на наступление саму РФ, чтобы измотать ее в оборонительных боях, максимально сберегая собственную живую силу (которой у Украины по объективным причинам мало). Но нет: длительное затишье на фронтах утомляет западного обывателя, он теряет интерес к и без того не слишком интересной для него войне где-то на дальней северной окраине известной ему Ойкумены. Обывателю в западных странах нужна движуха; а вот Украине нужна не движуха, а непрерывные поставки – она уже давно подобна больному, подключенному к внешним медицинским приборам, которые обеспечивают у него работу внутренних органов и сопротивление инфекции. Малейший сбой, отключение – и больной уже не выживет.

С февраля 2021 по февраль 2022 года Путин держал войска в чистом поле вдоль периметра границы с Украиной – «годил». Всё надеялся, что Украина ударит по ЛНР/ДНР первой. Не дождался, сам ударил первым – и в итоге безнадежно увяз. Сейчас ситуация в некотором смысле зеркально повторяется. Украинцы пока проявляют чудеса выдержки – понукаемые со всех сторон, тянут с «контрнаступом» уже полгода, постоянно отговариваясь, что «еще не готовы». Чего ж ждут Зеленский с Залужным, на что рассчитывают? Ведь ясно же, что он них «инвесторы в ВСУ» не отстанут?

Думается, они ждут повторения «чуда» 2022 года – того, что РФ опять «дернется» и ударит первой. И у них есть шанс дождаться – ведь чем дальше позорные «перегруппировки» прошлой осени во времени, тем бодрее становятся военкоры и патриоты, тем выше у них снова вырастает самомнение, слегка помятое в прошлом году.

Чье терпение пересилит?