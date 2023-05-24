 

Территорию возле станции Поклонная будущего МЦД-4 начали приводить в порядок

24.05.2023, 23:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Осенью 2023 года в Москве должны запустить четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) “Калужско-Нижегородский”. Благодаря этой линии улучшится транспортное обслуживание более чем 20 столичных районов. Существующие железнодорожные платформы активно реконструируют. Так они становятся современными вокзалами. Территорию возле станций благоустраивают.

Так, приведут в порядок территорию у станции Поклонная, которую сейчас еще реконструируют. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, там продолжат удобные пешеходные маршруты от жилых домов до вокзала. Кроме того, создадут комфортные места, где можно будет и отдохнуть, и погулять. Участок возле реки Сетунь тоже благоустроят.

Специалисты будут работать на улицах 1812 года и Генерала Ермолова, участке Поклонной улицы от 4-го дома до 17-го дома, в Проектируемом проезде № 1138 и во 2-м Мосфильмовском переулке. Там уже появился строительный городок, установили ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Пока горожане смогут воспользоваться специальными проходами.

Сначала уберут провода в кабельную канализацию, заменят покрытие на тротуарах и проезжей части, затем установят остановочные павильоны и современные фонари. Рядом со станцией появятся опоры контрастного освещения. Так безопасность пешеходов повысится. А еще сделают парковки для автомобилей.

Склоны реки Сетунь укрепят биоматами. Биоматы – это специальный материал из растительных волокон, сквозь которые прорастает трава. Так устраняются оползни и формируется красивый газон. Вдоль реки появится прогулочная зона с лавочками и уличными торшерами, пешеходный мост и настил из террасной доски (прямо у воды).

На Поклонной улице создадут зону отдыха, где будут удобные дорожки, уличные торшеры, газон и клумбы. Преобразится сквер возле 2-го дома на улице 1812 года. Там установят парковые качели и альпийские горки, появятся цветники.

Работы возле станции Поклонная МЦД-4 завершатся до конца 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / NTD – в ЕС запретят выбрасывать и уничтожать непроданные ткани

25.05 / “Сейчас нам непросто”: Алферова вынуждена просить деньги в день рождения

25.05 / Собянин: Планируем завершить реконструкцию Центра театра и кино на Поварской в 2024 году

25.05 / Рита Дакота вышла замуж: Первые фото со свадьбы

25.05 / “Цена дешевеет на 10-15%”: легкий способ сэкономить на отеле в путешествии

25.05 / People’s Daily – Китай предоставит России и другим странам новые возможности для развития

25.05 / В Москве ввели в эксплуатацию 249 новостроек по реновации

25.05 / Движение на Большой кольцевой линии восстановлено

25.05 / Cтал вечным соседом Юлечки: семья Началовых подошла к гробу мужа Гурцкая

25.05 / С какими проблемами сталкиваются работодатели при подборе персонала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика