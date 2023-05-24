Территорию возле станции Поклонная будущего МЦД-4 начали приводить в порядок

Осенью 2023 года в Москве должны запустить четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) “Калужско-Нижегородский”. Благодаря этой линии улучшится транспортное обслуживание более чем 20 столичных районов. Существующие железнодорожные платформы активно реконструируют. Так они становятся современными вокзалами. Территорию возле станций благоустраивают.

Так, приведут в порядок территорию у станции Поклонная, которую сейчас еще реконструируют. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, там продолжат удобные пешеходные маршруты от жилых домов до вокзала. Кроме того, создадут комфортные места, где можно будет и отдохнуть, и погулять. Участок возле реки Сетунь тоже благоустроят.

Специалисты будут работать на улицах 1812 года и Генерала Ермолова, участке Поклонной улицы от 4-го дома до 17-го дома, в Проектируемом проезде № 1138 и во 2-м Мосфильмовском переулке. Там уже появился строительный городок, установили ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Пока горожане смогут воспользоваться специальными проходами.

Сначала уберут провода в кабельную канализацию, заменят покрытие на тротуарах и проезжей части, затем установят остановочные павильоны и современные фонари. Рядом со станцией появятся опоры контрастного освещения. Так безопасность пешеходов повысится. А еще сделают парковки для автомобилей.

Склоны реки Сетунь укрепят биоматами. Биоматы – это специальный материал из растительных волокон, сквозь которые прорастает трава. Так устраняются оползни и формируется красивый газон. Вдоль реки появится прогулочная зона с лавочками и уличными торшерами, пешеходный мост и настил из террасной доски (прямо у воды).

На Поклонной улице создадут зону отдыха, где будут удобные дорожки, уличные торшеры, газон и клумбы. Преобразится сквер возле 2-го дома на улице 1812 года. Там установят парковые качели и альпийские горки, появятся цветники.

Работы возле станции Поклонная МЦД-4 завершатся до конца 2023 года.