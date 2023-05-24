 

В Москве установят указатели к связанным с историей освоения Арктики объектам

24.05.2023, 23:20, Новости дня
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В 2014 году в Москве начали создавать единую систему навигации. Тогда в столице стали появляться приметные синие указатели, благодаря которым и горожане, и туристы могут быстро сориентироваться и найти нужные им объекты – например, ближайшие станции метро, МЦК или МЦД, больницы, театры, школы и так далее.

За последние девять лет в Москве установили свыше 12,4 тысячи городских и 97,1 тысячи домовых указателей. В 2023 году их станет на пять тысяч больше. В частности, установят указатели к 16 объектам, которые связаны с историей основание Арктики, – к мемориальным доскам исследователей Георгия Ушакова и Владимира
Русанова, дому полярников, памятнику Фритьофу Нансену… На указателях будут QR-коды. Перейдя по ним, можно будет узнать о летчиках,
моряках и командирах экспедиций.

В Центральном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах установят 29 городских указателей и 106 информационных полей.

“В прошлом году установили 3,4 тысячи домовых знаков и 828 городских указателей, более 5,5 тысячи дополнительных информационных полей”, – рассказывал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

К слову, ранее на объектах навигации появились имена летчиков-испытателей Георгия
Байдукова, Валерия Чкалова, полярного исследователя Отто Шмидта, исследователя
Арктики Ивана Папанина и других героев освоения Севера.

Для всех навигационных элементов Москвы (домовых и городских указателях, информационных полях) разработан единый стандарт. Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц, неоднократно отмечал заммэра. Названия улиц на домах пишутся лишь на русском языке, а названия объектов на городских указателях – на русском и английском (для удобства иностранных туристов).

Весной в Москве обновили дорожную разметку. Работы прошли в рамках месячника по благоустройству. Специалисты, дождавшиеся потепления в городе, занимались обновлением разметки в ночное время. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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