“Интерес к фигурному катанию на нас и держался”: Аделина Сотникова о важности спорта сегодня, внутренних переменах и рождении ребенка

Аделина Сотникова – первая в истории России и СССР фигуристка, завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании. Спортсменка дала интервью YouTube-каналу «Tatarka FM», где рассказала о важности спорта сегодня, внутренних переменах и рождении ребенка.

О беременности

В октябре 2022 года Аделина Сотникова сообщила поклонникам о том, что впервые стала мамой. Свою беременность фигуристка тщательно скрывала, как и имя отца ребенка. «Мой любимый тоже из мира спорта. Когда я узнала о беременности, он был на соревнованиях в другой стране. К сожалению, сообщить ему о новости лично не получилось. Мы тогда говорили о детях вскользь, не в настоящем времени. Он даже подумал, что это такая первоапрельская шутка. Потом отошел от первого шока и мы вместе осознали мысль, что теперь мы родители», – говорит Сотникова.

Фигуристка предпочитает скрывать самое сокровенное от публики. «Мне не хочется делиться своим сокровищем. Мой ребенок – сокровище, и его отец тоже. Не афишировать отношения – наше общее решение», – говорит Аделина.

О рождении ребенка

Опытная спортсменка призналась, что в первое время чувствовала себя абсолютно беспомощной рядом с малышом. «Поначалу это было очень тяжело. Сейчас, когда это чудо улыбается и гогочет, забываешь про все сложные моменты за пределами дома. Я хочу защитить своего ребенка от всех бед этого мира», – говорит Сотникова.

Спортсменка с улыбкой вспоминает первые минуты жизни сына. «По шкале Апгар поставили 10 из 10. Говорят, чемпиона родила. Когда я впервые его увидела, поблагодарила Бога за то, что все прошло хорошо. Поначалу мне было страшно даже брать его в руки, чтобы ничего не повредить. Думала, вдруг надавлю случайно, останется синяк. Хорошо, что рядом была поддержка», – говорит Аделина. Малыша назвали Адриан. Редкое имя было выбрано с определенным умыслом. «Мама – Аделина, папа – Дима. Так и сложился пазл», – говорит Сотникова.

Об отце ребенка

В интервью Аделина Сотникова все-таки раскрыла главный секрет – отцом ее малыша оказался теннисист Дмитрий Попко, выступающий за Казахстан. Пара официально не в браке, но спортсменку этот факт не беспокоит. «Я рада, что у моего ребенка такой папа. Рядом с ним я чувствую себя нужной. Он переживает за меня, даже когда находится рядом. Как он относится к Адриану, надо видеть, у меня слезы наворачиваются. Ему всегда сложно уезжать от нас, особенно когда малыш стал его узнавать, радоваться при встрече. Я хочу, чтобы так было всегда, хотя отношения на расстоянии это очень сложно», – рассказывает Сотникова.

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В интервью были показаны трогательные кадры крещения Адриана, а молодой отец даже дал комментарий. «Я хотел назвать его Филипп или Матвей», – смущенно признался Дмитрий.

О тренерстве

В 2020 году Сотникова открыла свою школу фигурного катания «Sotkaschool, которая базируется в Москве. «У меня всегда была мечта стать тренером. Мне было 17, когда я выиграла Олимпиаду. Я думала, что открою свою школу годам к 30, так как планировала выступать. Но жизнь распорядилась иначе. У меня была операция на шее, карьеру пришлось завершить», – говорит спортсменка.

Своим примером в тренерстве она называет своего первого наставника – Елену Германовну Водорезову. «Мне тоже хотелось вырастить своего спортсмена, с которым мы дойдем до Олимпиады. У нас в школе уже есть девочки, которые занимают хорошие места. Я считаю, что с ребенком нужен кнут и пряник. Но если относиться лояльно к спортсменам, то олимпийского чемпиона не взрастить. Спорт детству не мешает. Сегодня ребенку больно, а завтра – нет. Главное не отбить мотивацию», – рассуждает спортсменка.

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О сложных гастролях

Сотникова принимает активное участие в ледовом шоу Евгения Плющенко. Даже будучи в положении фигуристка продолжала гастролировать. Спортсменка признается, что предпочитала в этот период воспринимать беременность спокойно.

«Я верила, что я смогу работать и избавлюсь так от токсикоза. Даже на катке не знали, что я беременна, долго скрывала под одеждой», – говорит Аделина. Фигуристка старалась кататься до последнего. «Спасибо Яне и Жене Плющенко за то, что они вошли в мое положение. Даже мой папа до 7 месяцев не знал, что я беременна. Он бы меня не понял, что я куда-то езжу, будучи в положении», – рассказывает Сотникова. В будущем Аделина планирует создать собственное ледовое шоу под лозунгом «Никогда не сдавайся». Эту фразу спортсменка считает своим девизом.

О тайном поклоннике

В жизни фигуристки случилась история, которую она вспоминает с замиранием в голосе. «У меня был поклонник после Олимпиады, я о нем узнала совершенно случайно. Я, сестра и мама поехали в Париж. У нас была экскурсия на Монмартр, где художники выставляют картины. Я иду и вижу – это же я! Вся улица в картинах, которые изображали меня. Скопированы с разных фото. Все эти картины художник потом прислал в Москву почтой. И даже денег не попросил. На картинах я одна, с папой, с Владимиром Владимировичем», – с улыбкой говорит Аделина.

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О внутренних переменах

После Олимпиады Аделина была вынуждена покинуть большой спорт, чтобы сохранить здоровье.

«У меня до Олимпиады практически не было травм. После золотой медали я почувствовала опустошение внутри. Шла на тренировки через силу, мотивации не было. И на одном из прокатов упала и подвернула ногу. Боль была такая, что я заорала. Это был перелом. На какое-то время я выпала из спорта, а потом начался следующий сезон. Появились мысли, что я не успеваю за молодыми спортсменками», – говорит Аделина. Фигуристка вспоминает, что ее очень беспокоила мысль о том, что она уже никогда не будет первой.

«Добиться успеха вновь мне мешал интерес к другой жизни. Я была как ворона – все блестящее, все надо. Участвовала в «Ледниковом периоде» и в «Танцах со звездами». В спорте так не получится – это колоссальная работа, в том числе психологическая. Если ты везде, то подготовка хромает. На чемпионате 2017 года я была уже шестая, как я это пережила – не знаю», – рассказывает Сотникова. Сейчас спортсменка нашла внутренний баланс и гармонию. «Мне бы хотелось, чтобы на моей гробовой доске написали, что я хороший человек, мама, бабушка. А про чемпионство – второстепенно», – резюмирует Аделина.

О важности спорта

Аделина Сотникова переживает за будущее российского спорта. Особенно спортсменку волнует вопрос о возрастном цензе. Раньше спортсмены могли выступать на международных соревнованиях с 15 лет, но в мире фигурного катания возрастной ценз подняли до 17 лет.

«Его подняли потому, что российские спортсменки едут и выигрывают. Маленькие девочки легкие, юркие, бесстрашные», – говорит фигуристка. Сотникова считает, что поднятие возрастного ценза только прикрывают словами заботы о здоровье спортсмена. «Если бы это было во благо здоровья, то подняли бы раньше. Много лет подряд наша страна забирает все медали. Я думаю, что это сделано для того, чтобы уравнять соперников. Но мы в любом возрасте будем бороться до конца», – заключила Сотникова. Фигуристка надеется, что в будущем отношение к российским спортсменам на мировой арене наладится, а в соревнования не будет вмешана политика. «А ради кого сейчас смотреть прокаты, если россиян не будет? Интерес к фигурному катанию на нас и держался. Наша школа фигурного катания – лучшая в мире, мы не даем другим приблизиться к пьедесталу», – заключила спортсменка.