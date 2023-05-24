Со спортивным топом, с шлепанцами, модели без рукавов и не только: как стилизовать летние костюмы в жару

Костюм для повседневной носки — функциональное, практичное решение, отлично подходящее для современной женщины, желающей выглядеть элегантно, привлекательно и презентабельно. Выбор моделей таких комплектов сегодня очень велик. При желании можно подобрать даже костюм, подходящий для летнего жаркого дня.

Создавая летний образ, костюм нужно правильно сочетать как с топом или майкой, так и с обувью. Также очень важно правильно подбирать к таким комплектам аксессуары.

Костюм с шортами

Костюмы с шортами в 2023 г. будут очень актуальны весь теплый период с мая по сентябрь. При выборе такого комплекта следует учитывать то, где именно его предполагается носить. Для офиса или мероприятия, к примеру, подойдет костюм с бермудами. Также в этом случае неплохим решением будет выбрать вариант комплекта с бриджами.

Для повседневной носки можно выбрать костюм с более коротким низом, то есть с шортами. В этом случае наиболее подходящей моделью, по мнению стилистов, станет костюм, выполненный в ярких цветах. Дополнить образ можно летними ботинками на толстой подошве.

Классический летний вариант

Вместо полного комплекта в летний день можно носить один лишь только пиджак, сочетая его со своими любимыми вещами. Красиво пиджак будет смотреться, к примеру, с юбкой-мини, миди, с джинсами или бриджами. Такой образ неплохой идеей будет дополнить простым топом без рукавов.

Тем девушкам, которые решили надеть в летний день пиджак от костюма, стилисты рекомендуют очень внимательно подбирать аксессуары и обувь. К белому пиджаку, к примеру, хорошо подойдут белые же босоножки и стильная сумочка.

Костюм с майкой

Брючный летний костюм может очень симпатично смотреться в сочетании с майкой, сшитой из натурального материала, к примеру, хлопка. Такой комплект стоит дополнить большим количеством аксессуаров. Это могут быть тонкий ремень, симпатичная шляпка, стильные солнечные очки, кулончик и т. д. С аксессуарами брючный комплект с майкой будет смотреться гораздо более презентабельно.

Костюм-оверсайз: летняя мода

Считается, что очень хорошо для лета подходят широкие объемные костюмы. Такая одежда не прилегает к телу, а следовательно, свободно проветривается. Лучше, если летний костюм-оверсайз будет сшит из натуральной ткани. К примеру, очень стильно в 2023 г. будет смотреться такая одежда, изготовленная из льна.

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Костюм со спортивным топом

В самый жаркий летний день блузку или майку в комплекте можно заменить на короткий спортивный топ. Лучше, если сам костюм в этом случае будет классическим. Таким образом можно создать контраст между спортивным и деловым стилем, который будет смотреться очень интересно. На ноги при выборе такого образа можно надевать абсолютно любую обувь. Это могут быть туфли на шпильках или, к примеру, кроссовки.

Костюмы-пижамы

Трендом 2023 г. станут летние костюмы-пижамы. Такая одежда выглядит очень стильно, поскольку всегда имеет уникальный дизайн. Разумеется, не стоит подбирать к такому костюму обувь, напоминающую тапочки. Лучше сочетать этот вариант со стильными босоножками, дополнив образ красивыми аксессуарами.

Костюмы с закатанными рукавами

Костюмы с закатанными рукавами — еще один тренд, отлично подходящий для лета 2023 г. Для создания такого образа лучше всего походят костюмы оверсайз. Дополнить комплект можно белой футболкой или майкой. Считается, что такой наряд отлично подойдет как для офиса, так и для повседневной носки. Дополнять такие костюмы можно легкими босоножками.

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Костюм с короткими рукавами

Конечно же, можно выбрать для лета и стильный костюм с пиджаком с короткими рукавами. Считается, что такой комплект в 2023 г. обязательно должен иметь какой-нибудь классический цвет. Это может быть черный, темно-синий, серый, бежевый. Красиво будет смотреться и костюм с закатанными рукавами из ткани в полоску.

Такой образ обязательно стоит дополнить какими-нибудь заметными аксессуарами. В особенности хорошо с костюмом с закатанными рукавами будут сочетаться дорогие украшения, к примеру, изготовленные из золота. На ноги можно надеть яркие босоножки из материала, имитирующего змеиную кожу.

Жилет и брюки

В костюме-тройке летом, конечно же, может быть слишком жарко. Но это вовсе не означает, что такая одежда совсем не подходит для теплого сезона. От такого костюма в теплый день можно взять только жилетку и брюки. В особенности стильно в этом случае будут сочетаться укороченный жилет и брюки с заниженной талией. Дополнить такой образ стоит светлыми кроссовками и какой-нибудь оригинальной сумочкой.

Пиджак без рукавов

Разумеется, неплохо для летнего дня подойдет и стильный костюм с пиджаком без рукавов. Частью такого комплекта может стать, в том числе и мини-юбка. Под пиджак без рукавов стоит надевать обычную майку, к примеру, из хлопчатобумажной ткани. Сам пиджак в таком комплекте должен быть длинным. Также считается, что наиболее стильно выглядят варианты таких летних костюмов, сшитые из ярких тканей.

Для создания спортивного повседневного образа такой комплект можно носить со светлыми летними кроссовками. Для вечерних выходов костюм можно дополнить красивыми босоножками с ремешками и сумочкой.

Модели со шлепанцами

То, что костюмы не сочетаются со шлепанцами — не более, чем стереотип. Летом, в жаркий день, когда туфли на каблуке или кроссовки носить не слишком удобно, такой образ также может выглядеть очень стильно.

К костюму можно подобрать, к примеру, красивые босоножки на толстой подошве с широкими ремешками. Считается, что такая обувь неплохо сочетается с комплектами нейтральных цветов.