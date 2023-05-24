 

Мнение: Кто охраняет газопровод?

24.05.2023, 22:46, Разное
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Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

И про поставки российского газа в Европу напомнил. Удивила путинская фраза «мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит».

Дословно: «Не хочется сейчас возвращаться к тому, о чем постоянно и много вещали наши оппоненты, – по поводу энергетического кризиса в Европе. Но я хочу еще раз вспомнить: а кто виноват в этом? Да, кризис был. Сейчас, слава богу, цены на энергоносители там приближаются к экономически обоснованным. Но кто виноват в том, что произошло? «Северный поток – 1» взорвали. «Северный поток – 2» не открыли. Газовый маршрут «Ямал – Европа» через Польшу – Польша закрыла. Мы что ли закрыли? Они же закрыли. Две нитки газопровода через Украину – Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит. Мы все свои обязательства выполняем в полном объеме, хочу это подчеркнуть. И конечно, делаем и будем это делать в первую очередь в отношении стран Евразийского экономического союза».
отсюда

Может, я чего-то не понимаю, но я не понимаю, как в условиях боевых действий, через Украину продолжаются поставки российского газа в Европу? Кто охраняет газопровод? Да так хорошо охраняет, что за все время спецоперации ни один шальной снаряд не повредил ни одного метра газопровода? Какой-то заговоренный газопровод? Сделан из такого материалы, что все снаряды, бомбы, мины облетают трубу стороной?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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