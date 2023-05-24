Volkswagen представила обновленный кроссовер Touareg 2024 года

Немецкий автомобильный гигант презентовал обновленный паркетник Volkswagen Touareg.

Основные изменения коснулись доработки подвески и улучшения внешнего вида транспортного средства. В частности, предусмотрели улучшенную головную оптику с матричными фарами и дополнительную подсветку в передней части кузова. Кроме того, теперь автомобиль доступен в расширенной комплектации, предусматривающей систему Innovision Cockpit с цифровой панелью приборов.

Покупатели смогут выбрать автомобиль в пяти вариантах комплектаций с разными моторами, включая дизельные, бензиновые и гибридные системы. Прием предварительных заказов на автомобиль состоится с 25 мая на европейском рынке.