 

Volkswagen представила обновленный кроссовер Touareg 2024 года

24.05.2023, 22:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Немецкий автомобильный гигант презентовал обновленный паркетник Volkswagen Touareg.

Основные изменения коснулись доработки подвески и улучшения внешнего вида транспортного средства. В частности, предусмотрели улучшенную головную оптику с матричными фарами и дополнительную подсветку в передней части кузова. Кроме того, теперь автомобиль доступен в расширенной комплектации, предусматривающей систему Innovision Cockpit с цифровой панелью приборов.

Покупатели смогут выбрать автомобиль в пяти вариантах комплектаций с разными моторами, включая дизельные, бензиновые и гибридные системы. Прием предварительных заказов на автомобиль состоится с 25 мая на европейском рынке.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Мнение: О сбывающемся кошмаре Путина… Худшее — впереди?

25.05 / Zа Vойну: Залужному сделали трепанацию черепа

25.05 / Zа Vойну: Залужному сделали трепанацию черепа

25.05 / Этот коптер — чей надо коптер

25.05 / Zа Vойну: Работает “Иван Хурс”

25.05 / Истерическое событие*

24.05 / Zа Vойну: 10 лучших варгеймов

24.05 / Мнение: Cтрана-террорист США, выход Армении из ОДКБ и американский досмотр в Японии

24.05 / Мнение: О главном за эти дни… Бахмут – чей?

24.05 / Мнение: Трагедия контрнаступа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика