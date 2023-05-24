Volkswagen представила обновленный кроссовер Touareg 2024 года
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Немецкий автомобильный гигант презентовал обновленный паркетник Volkswagen Touareg.
Основные изменения коснулись доработки подвески и улучшения внешнего вида транспортного средства. В частности, предусмотрели улучшенную головную оптику с матричными фарами и дополнительную подсветку в передней части кузова. Кроме того, теперь автомобиль доступен в расширенной комплектации, предусматривающей систему Innovision Cockpit с цифровой панелью приборов.
Покупатели смогут выбрать автомобиль в пяти вариантах комплектаций с разными моторами, включая дизельные, бензиновые и гибридные системы. Прием предварительных заказов на автомобиль состоится с 25 мая на европейском рынке.
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