Все нужное найдется на кухне: 3 самодельных скраба для сияющей кожи лица и тела
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На поверхности эпидермиса периодически скапливаются омертвевшие клетки. Поэтому кожа нуждается в регулярном отшелушивании. Без этой процедуры она становится тусклой, грубой и шершавой. Чтобы придать ей свежий вид, необходимо использовать скрабы.
Вы можете изготовить эти средства своими руками из простых и доступных продуктов, которые есть на каждой кухне. В статье мы расскажем о трех самодельных скрабах для лица и тела, которые сделают кожу здоровой и сияющей.
Мед, лимонный сок и сахар
Это самый эффективный и быстродействующий скраб, который придаст вашей коже сияние.
Для его приготовления вам понадобится:
мед – половина стакана; лимон – 1 штука; сахарный песок – половина стакана.
Выжмите сок из лимона. Насыпьте сахар и добавьте мед. Хорошо смешайте все ингредиенты.
Эту смесь нужно наносить на кожу мягкими круговыми движениями. Особое внимание следует уделить локтям, пяткам, коленям и другим шершавым участкам тела, где скапливаются ороговевшие клетки. Вы можете немного смочить кожу водой, чтобы вам было легче наносить скраб.
Это средство следует применять дважды в неделю. Оно быстро удалит ороговевший слой клеток, в результате чего ваша кожа станет свежей и сияющей. Также этот скраб поможет вам осветлить лицо и тело, так как лимон обладает отбеливающими свойствами.
Мед, овсянка и сахар
Это скраб идеально подходит для всех типов кожи. Он улучшает состояние жирного эпидермиса, склонного к появлению акне. Каждый ингредиент этого средства обладает своими полезными свойствами.
Овсянка очищает поры от сального секрета и грязи, а сахар удаляет слой омертвевших клеток. Мед успокаивает кожу и насыщает ее питательными веществами.
Вам понадобятся следующие продукты:
мед и овсяные хлопья – по паре столовых ложек; сахарный песок – 1 столовая ложка.
Перемешайте продукты так, чтобы они равномерно распределились между собой. Нанесите состав на кожу, а через четверть часа смойте.
Если ваша кожа отличается особой чувствительностью, то замените хлопья овсяной кашей, сваренной на молоке, в том же количестве.
Овсяный скраб можно использовать 2-3 раза в неделю.
Банан и сахар
Подготовьте следующие продукты:
банан – 1 штуку; коричневый сахар – столовую ложку.
Очистите банан и разомните мякоть до пюреобразного состояния. Затем насыпьте в нее сахар и тщательно перемешайте.
Наносите средство на те участки кожи, которые вы хотите отшелушить. Дайте ему подействовать в течение 15 минут. Затем хорошо промойте кожу.
Банановая мякоть отлично увлажняет кожу, насыщая ее питательными веществами, а коричневый сахар удаляет омертвевшие клетки. При желании вы можете добавить в этот скраб сок, выжатый из половинки лимона. Это придаст средству дополнительный отбеливающий эффект и поможет осветлить участки гиперпигментации.
Вы можете использовать это средство каждый день, но лучше применять его трижды в неделю, чтобы дать коже отдохнуть и восстановиться.
Заключение
Эти скрабы готовятся из натуральных продуктов. В отличие от фабричных средств для отшелушивания, они не содержат агрессивных ингредиентов и действуют мягко. Вы можете использовать их, не опасаясь получить раздражение кожи.
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