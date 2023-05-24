Все нужное найдется на кухне: 3 самодельных скраба для сияющей кожи лица и тела

На поверхности эпидермиса периодически скапливаются омертвевшие клетки. Поэтому кожа нуждается в регулярном отшелушивании. Без этой процедуры она становится тусклой, грубой и шершавой. Чтобы придать ей свежий вид, необходимо использовать скрабы.

Вы можете изготовить эти средства своими руками из простых и доступных продуктов, которые есть на каждой кухне. В статье мы расскажем о трех самодельных скрабах для лица и тела, которые сделают кожу здоровой и сияющей.

Мед, лимонный сок и сахар

Это самый эффективный и быстродействующий скраб, который придаст вашей коже сияние.

Для его приготовления вам понадобится:

мед – половина стакана; лимон – 1 штука; сахарный песок – половина стакана.

Выжмите сок из лимона. Насыпьте сахар и добавьте мед. Хорошо смешайте все ингредиенты.

Эту смесь нужно наносить на кожу мягкими круговыми движениями. Особое внимание следует уделить локтям, пяткам, коленям и другим шершавым участкам тела, где скапливаются ороговевшие клетки. Вы можете немного смочить кожу водой, чтобы вам было легче наносить скраб.

Это средство следует применять дважды в неделю. Оно быстро удалит ороговевший слой клеток, в результате чего ваша кожа станет свежей и сияющей. Также этот скраб поможет вам осветлить лицо и тело, так как лимон обладает отбеливающими свойствами.

Мед, овсянка и сахар

Это скраб идеально подходит для всех типов кожи. Он улучшает состояние жирного эпидермиса, склонного к появлению акне. Каждый ингредиент этого средства обладает своими полезными свойствами.

Овсянка очищает поры от сального секрета и грязи, а сахар удаляет слой омертвевших клеток. Мед успокаивает кожу и насыщает ее питательными веществами.

Вам понадобятся следующие продукты:

мед и овсяные хлопья – по паре столовых ложек; сахарный песок – 1 столовая ложка.

Перемешайте продукты так, чтобы они равномерно распределились между собой. Нанесите состав на кожу, а через четверть часа смойте.

Если ваша кожа отличается особой чувствительностью, то замените хлопья овсяной кашей, сваренной на молоке, в том же количестве.

Овсяный скраб можно использовать 2-3 раза в неделю.

Банан и сахар

Подготовьте следующие продукты:

банан – 1 штуку; коричневый сахар – столовую ложку.

Очистите банан и разомните мякоть до пюреобразного состояния. Затем насыпьте в нее сахар и тщательно перемешайте.

Наносите средство на те участки кожи, которые вы хотите отшелушить. Дайте ему подействовать в течение 15 минут. Затем хорошо промойте кожу.

Банановая мякоть отлично увлажняет кожу, насыщая ее питательными веществами, а коричневый сахар удаляет омертвевшие клетки. При желании вы можете добавить в этот скраб сок, выжатый из половинки лимона. Это придаст средству дополнительный отбеливающий эффект и поможет осветлить участки гиперпигментации.

Вы можете использовать это средство каждый день, но лучше применять его трижды в неделю, чтобы дать коже отдохнуть и восстановиться.

Заключение

Эти скрабы готовятся из натуральных продуктов. В отличие от фабричных средств для отшелушивания, они не содержат агрессивных ингредиентов и действуют мягко. Вы можете использовать их, не опасаясь получить раздражение кожи.