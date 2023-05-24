 

“Пытался не лететь”: внезапно умерший муж Гурцкая провел последние дни в кубинской гостинице

24.05.2023, 20:45, Новости дня
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Смерть замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко стала шоком для всех, ведь он был довольно молод. В начале мая он отметил 46-летие, а уже 20-го числа его не стало. Смерть его настигла по возвращении из Кубы в Москву. Мужу Дианы Гурцкая стало плохо в самолете, из-за чего борт совершил экстренную посадку в Минеральных Водах. Врачи, к сожалению, не смогли спасти мужчину.

Сейчас появляются подробности последних дней жизни Кучеренко. Например, признанный в России иноагентом журналист Роман Супер, ссылаясь на друзей замминистра, рассказал, что тот провел все командировочные дни в гостинице. “Он всеми силами пытался не лететь в эту последнюю в его жизни командировку”, – написал журналист.

Кучеренко похоронили в среду, 25 мая, на Троекуровском кладбище в Москве. На церемонии присутствовали не только родственники (Диана Гурцкая и 15-летний сын Константин), но и
члены Совета Федерации, Государственной Думы, Министерства образования, а также коллеги и друзья. Певец Марк Тишман, певицы Лолита и Анита Цой, продюсер Юрий Аксюта тоже пришли проститься с покойным чиновником, так как для них он был близким человеком.


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