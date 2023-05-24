Гагарина в неизменном мини и Самбурская в образе куклы: в чем звезды появились на премии RU.TV

Вот уже в 12-й раз канал RU.TV устроил премию, которая стала не только главным музыкальным, но и главным модным событием завершающейся весны. Прошла она накануне в “Крокус Сити Холле” и смогла похвастаться множеством гостей, среди которых были Полина Гагарина, Настасья Самбурская, Дмитрий Маликов и многие многие другие.

Звезды российского шоу-бизнеса используют выход на красную дорожку для того, чтобы покрасоваться и тем самым лишний раз заявить о себе. Ведь чем более ярким и запоминающимся станет их образ, тем больше упоминание в прессе они получит. Итак, в чем же звезды появились на премии RU.TV?

Полина Гагарина, которая вот уже несколько лет филигранно вытачивает свою фигуру в спортзале, не упустила возможностью похвастаться перед зрителями премии RU.TV проделанной работой. Появилась она в неизменном мини платье, которое подчеркнуло ее тонкую талию и точеные ноги. И, пусть завистники называют Полину “доской”, певица гордится своей стройностью.

А вот певица Люся Чеботина для дорожки выбрала практически образ Миледи из “Трех мушкетеров”. Ниспадающая складками кружевная юбка, кожаный корсет и чокер с крестом и кисточкой создали весьма томный образ. Ксения Бородина выбрала для себя не менее интересный образ в черных тонах. В сочетании ее наряда и прически на премии RU.TV, казалось, можно было уловить аллюзию на японских гейш. Выбранную многими цветовую палитру поддержала и Анна Седокова. Буквально перед премией RU.TV певица пожаловалась на тяжелый приступ крапивницы, однако, ей почти удалось привести себя в форму. Для подстраховки, правда, она надела макси-платье с длинными рукавами. А вот Ольга Серябкина решила, наоборот, слегка оголиться перед фотографами премии. Продемонстрировала молодая мать свое декольте, которое, судя по цвету кожи, еще не видело моря в 2023 году. Вышла на алую дорожку премии RU.TV и актриса Анастасия Самбурская. Она появилась в образе куклы. Казалось, где-то сбоку лежит большая коробка, а из-за кадра вот-вот зазвучит мелодия и актриса, словно балерина из старинной музыкальной шкатулки, медленно начнет танцевать… Возгласы одобрения заслужила, несомненно, Ида Галич. Выпорхнула она в невероятно элегантном платье, которое дополнила новой стрижкой и укладкой. Богатой будет! Что же до мужской половины премии RU.TV, самый яркий костюм выбрал для себя Митя Фомин. Он появился будто в образе папы Римского из будущего: длинное серебристое пальто в пол и портупея из камней поверх. Чистый футуризм! Вечную классику продемонстрировал Сергей Лазарев. Черный костюм с иголочки помог подчеркнуть фигуру исполнителя и позволил ему выглядеть на миллион. Ну а меньше всех с нарядом заморочился Дмитрий Маликов. Повседневные брюки, модный пиджак и футболка с ярким акцентом позволили ему показать публике, что даже на премии RU.TV главное вовсе не образ, а настроение, с которым туда приходишь.