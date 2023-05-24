 

Марка Dongfeng начнет продажи в РФ нового седана Dongfeng Shine Max по цене 3 млн рублей

24.05.2023, 20:40, Разное
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Известная компания DongFeng объявила стоимость нового седана DongFeng Shine Max на российском рынке.

Покупателям пока доступна комплектация исключительно в максимальной комплектации Luxury с ценником 3 млн рублей. Автомобиль впервые показали на внутреннем рынке 2 года назад, однако модель уже успела завоевать повышенный интерес у клиентов. Производителем использована платформа DSMA. Под капотом седана для российского рынка установлен 1,5-литровый агрегат с мощностью 190 л.с. Также модель приводится в движение семиступенчатой коробкой передач.

Также доступна версия с гибридной силовой установкой. Автомобиль имеет цифровую панель приборов, климат-контроль, подогрев и вентиляцию кресел, крупные колесные диски, светодиодные фары и бесключевой доступ в салон.


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