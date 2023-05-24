В моде – максималистский деним: самые необычные джинсовые тренды лета

Максимализм резко ворвался в новый сезон. Одни считают его дурным тоном, а другие называют модный тренд дерзким. Этим летом не нужно выглядеть сдержанно, наоборот, наряды становятся очень смелыми, демонстрируя самые яркие стороны индивидуальности своей владелицы.

2023-й – это год, когда можно проявить себя и надеть то, что вы боялись надеть раньше из-за осуждения окружающих. Итак, расскажем о необычных джинсовых трендах этого лета.

Ставка на креатив

Соучредитель модного бренда Farm Rio Катя Баррос призналась, что в этом году особое внимание уделяется творческой и веселой атмосфере. А соответственно, и летняя одежда должна быть яркой, эффектной, с необычными формами и забавными принтами.

Максимализм, по ее словам, проникает и в джинсовую моду, а поэтому модные брючки становятся очень креативными и смелыми.

Гламурные блестки

Популярные блогеры, вещающие о моде, признаются, что этим летом нет ничего более стильного, чем джинсы с огромным количеством блесток. Именно эта деталь делает деним идеальным нарядом для выхода в ночной клуб.

Примерьте черные или темно-синие джинсы с мелкими блестками, которые выглядят как мерцающие звезды на ночном небе.

Кислотные оттенки

Кто сказал, что в моде только синий и голубой деним? Стилисты уверяют, что джинсы традиционных цветов в этом сезоне отходят на второй план, а на первом – брючки неононых оттенков. Ярко-оранжевые, кислотные зеленые и пурпурные джинсы – главный тренд лета 2023 года. А для самого максималистического образа стоит приобрести модную вещь всех цветов радуги.

Оригинальные джинсы, отливающие неоновыми оттенками, – прекрасный способ выделиться, обратив на себя внимание противоположного пола.

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Стразы и деним

Максимализм, триумфально вернувшийся в 2023-м, диктует свои правила: забыть о сдержанности и о том, что джинсы с украшениями – дурной тон. На пике моды этим летом голубые брюки из денима со стразами. Их можно не только надеть на веселую вечеринку, но и отправиться в офис, если там нет строгого дресс-кода. А модницы могут сами стилизовать свои вещи, например старую джинсовую юбку, украсив ее переливающимися на солнышке мелкими стразами или пайетками.

Также в моде крупные украшения, и это касается не только огромных браслетов и бус. Стилисты говорят: то, что когда-то считалось китчем, перестало им быть. Смелые модницы самых разных возрастов смогут примерить на себя удобные джинсы, украшенные очень крупными стразами. И чем больше их будет, тем лучше!

Рваные по все длине джинсы

В потертых джинсах уже нет ничего нового, так же как и в дениме с дырками на коленях. Но этим летом подиум “штурмуют” штаны, порванные от бедра до голени. Чем больше загорелой кожи, которая просвечивает сквозь огромные вырезы, когда ткань практически ничего не скрывает, тем лучше.

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Необычные принты

Этим летом акцент делается не только на блестящих украшениях, но и самых невероятных принтах, которые считаются важными аспектами максимализма. Джинсы в горошек и полоску, деним с анималистическими и цветочными узорами мгновенно сделают образ эффектным и гламурным.

Стоит присмотреться к загадочным рисункам, разводам на дениме, которые помогут создать как дневной, так и вечерний лук. Правда, такие модели смотрятся провокационно, и не всем хватает смелости ввести их в свой гардероб.

Смелые формы и силуэты

Максимализм – это не только необычные узоры, яркие цвета и обилие украшений. В моде и дерзкие, смелые силуэты и фасоны, которые тут же превращают обычный наряд в нечто новое.

Так, можно начать с очень мешковатых джинсов необычного кроя, который позволит почувствовать себя более раскрепощенно, но при этом выглядеть очень стильно.