Представлено компьютерное кресло в стиле Diablo 4 «для комфортного путешествия в ад»

Secretlab, производитель компьютерных аксессуаров, в сотрудничестве с компанией Blizzard выпустил серию игровых кресел под названием Collection Sanctuary. Коллекция посвящена игре Diablo 4.

В коллекцию входят два кресла Titan Evo, одно из них выполнено в дизайне Лилит, одной из главных злодеек Diablo 4, а другое – в образе Инариуса, лидера светлых сил и архангела. Лилит отделана черной кожей с бордовыми акцентами, а на ее спинке выгравирован силуэт демонессы. У Инариуса, напротив, белая обивка с золотыми вставками и силуэтом архангела.

Кресла имеют сиденье с кожаной обивкой, которая уменьшает потливость бедер, и анатомическую спинку с четырехпозиционной поясничной поддержкой L-ADAPT. Модели доступны в размерах R и XL.

The Gamer пишет, что Secretlab Titan Evo “хорошо подойдет для комфортного путешествия в ад или рай” в Diablo 4. Цена новинки в США составляет $659, что по курсу на 24 мая 2023 года будет эквивалентно 53 тысячам рублей.