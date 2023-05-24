Spiegel – масштабы современного рабства растут — правозащитники насчитали 50 млн жертв по всему миру

В настоящий момент 50 миллионов человек во всём мире «находятся в ловушке современного рабства», пишет Der Spiegel со ссылкой на новый доклад австралийской правозащитной организации Walk Free. На 10 миллионов больше людей, чем пять лет назад, вынуждены работать или состоять в браке

против своей воли. Особенно подвержены риску эксплуатации те, кто покидает свои дома из-за изменения климата, конфликтов и экстремальных погодных явлений.



AP

Число людей, ставших жертвами современных форм рабства, за последние годы значительно возросло. Об этом свидетельствуют обновлённые данные рейтинга Global Slavery Index, составленного некоммерческой правозащитной организацией Walk Free, пишет Der Spiegel.

По оценкам организации, в настоящий момент 50 миллионов человек во всём мире «находятся в ловушке современного рабства» — на 10 миллионов больше, чем пять лет назад. Более половины из них — примерно 27,6 миллионов — подвержены подневольному труду. ​​22 миллионов человек состоят в принудительном браке.

В докладе организации отмечается, что люди, вынужденные покинуть свои дома из-за изменения климата, конфликтов и экстремальных погодных явлений, особенно подвержены риску эксплуатации. Ограничение прав женщин во всём мире, а также экономические и социальные последствия пандемии коронавируса значительно усугубляют ситуацию.

Современные формы рабства наиболее распространены в Северной Корее, Эритрее, Мавритании, Саудовской Аравии, Турции, Таджикистане, Объединённых Арабских Эмиратах, России, Афганистане и Кувейте, утверждается в докладе.

Но даже в самых важных промышленно развитых и развивающихся странах G20 огромное число людей подвергается современным формам рабства. По данным организации, только в Индии этот показатель составляет 11 миллионов человек, в Китае — 5 млн, в РФ — 1,8 млн, в Турции — 1,3 миллионов и в США —1,1 млн.

Кроме того, правозащитники подвергают критике импорт товаров, которые производятся в условиях, основанных на принуждении или зависимости. Стоимость так называемых «товаров риска», ежегодно импортируемых в страны G20, составляет $468 млрд. К ним относятся, в частности, электроника, одежда и пальмовое масло. Правозащитники утверждают, что страны G20 через свои цепочки поставок несут косвенную ответственность за половину всех жертв современного рабства.

«Современное рабство пронизывает все аспекты нашего общества. Оно вплетено в нашу одежду, освещает нашу электронику и придаёт вкус нашей еде», — говорится в заявлении директора и основателя Walk Free Грейс Форрест.

В рейтинг Global Slavery Index попадают те, кто страдает от различных форм подневольного и детского труда, принудительного вступления в брак, торговли людьми в целях продажи органов. В это число входят и заключённые, работающие по месту отбывания наказания, так как, по сути, они работают недобровольно.

При подготовке доклада организация Walk Free, базирующаяся в Австралии, опиралась на данные статистики, опыт криминологов, юристов и экспертов в области развития, пишет Der Spiegel.

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