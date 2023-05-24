Newsweek – американских производителей оружия уличили во «взвинчивании» цен на продукцию из-за возросшего спроса

Правительство США и его союзники переплачивают американским производителям оружия за всё — от танков и радаров до гаек и болтов, пишет Newsweek со ссылкой на бывшего сотрудника Пентагона Шея Ассада. Ассад призывает привлечь к ответственности все компании, которые «взвинчивают» цены на свою продукцию на фоне украинского кризиса.



AP

На фоне возросшего спроса на вооружение из-за конфликта на Украине американские поставщики оружия «взвинтили» цены на свою продукцию. Newsweek со ссылкой на бывших сотрудников Пентагона предупреждает, что это может нанести ущерб обороноспособности США.

Американские военные в отставке бьют тревогу по поводу сложившейся ситуации. Они предупреждают, что военная помощь со стороны Вашингтона Киеву истощает американские запасы, которые становится всё сложнее восполнять из-за растущих цен.

Бывший сотрудник Министерства обороны США Шей Ассад назвал «бессовестными» действия поставщиков, которые из-за спроса на свою продукцию взвинтили цены, предупредив, что «астрономический» рост цен пагубно сказывается на Вооружённых силах Соединённых Штатов. «В этом нет никаких сомнений. Вы можете купить столько, на сколько вам хватит денег. И поэтому я спрашиваю: неужели это чем-то отличается от того, чтобы не дать морпеху достаточно патронов в обойму? Это одно и то же», — заявил Ассад.

По его словам, Пентагон переплачивает за всё — от радаров и ракет до самолётов, и даже за гайки и болты. Например, переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger, который в 1991 году стоил $25 тыс., сейчас стоит более $400 тыс. Даже с учётом инфляции и усовершенствования технологий это непомерно высокая цена. Ассад также указал на датчик давления масла, который должен стоить $328, но сейчас продаётся более чем за $10 тыс. Бывший американский военный объяснил это «накруткой» цен, призвав привлечь к ответственности каждую компанию, которая стремится нажиться на американской поддержке Украины.

Американские компании Lockheed Martin и Boeing, продавая ракеты PAC-3 правительству США и его союзникам, получили прибыль в размере почти 40%. Компания Raytheon также установила сильно завышенные цены на зенитно-ракетные комплексы Patriot. Хотя в Lockheed Martin отметили, что все сделки заключались «по доброй воле», Ассад заявил, что практика взвинчивания цен широко распространена, так как многие виды вооружения, которые Запад передаёт Украине, производит всего один поставщик, чем и пользуются компании.

Ситуация усугубилась тем, что оборонные компании, которые ранее были соперниками с конкурентными ценами, в 1990-х годах были вынуждены консолидироваться, пока в Пентагоне из-за уменьшения расходов сокращали штат переговорщиков по контрактам и контролёров по госзакупкам.

По мнению генерал-лейтенанта ВВС в отставке Криса Богдана, нет ничего плохого в том, что компании получают хорошую прибыль, до тех пор, пока это не идёт в ущерб обороноспособности. Богдан отметил, что его особенно беспокоит тот факт, что оборонные компании не раскрывают информацию о конструкции своих товаров, из-за чего в ряде случаев Пентагон не может самостоятельно ремонтировать их.

В ответ на обращение за комментариями Newsweek в американском оборонном ведомстве отметили, что там стремятся приобретать оборудование наилучшего качества по «справедливым для налогоплательщиков ценам». Более того, министерство обороны «активно работает над расширением конкуренции на всей оборонной промышленной базе».

«Мы сохраняем приверженность расширению конкуренции в оборонной промышленности и достижению наиболее справедливой цены для налогоплательщиков при предоставлении возможностей и услуг для наших военнослужащих», — добавили в Пентагоне.

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