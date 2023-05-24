 

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко

24.05.2023, 19:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В нашей стране при погребении лиц, умерших или погибших при исполнении служебных обязанностей и тех, похороны которых проводятся по государственному протоколу, гроб накрывают государственным флагом. Так было и с умершим в рабочей командировке Петром Кучеренко.

Перед тем как опустить гроб с мужем Гурцкая в могилу, церемониймейстер произнес: “Церемония складывания государственного флага Российской Федерации призвана подчеркнуть значение для России каждого ее гражданина, посвятившего Отечеству все свои помыслы и устремления, всю свою энергию и интеллект и отдавшему, в итоге, свою жизнь ради мощи и процветания своей Родины”.

Свернутый над умершим флаг – это знак глубокого уважения к нему Российского государства, признание его заслуг перед Отечеством. Флаг поднимается на вытянутые руки и сворачивают особым образом.

Первый сгиб флага – символ жизни.

Второй сгиб – символ нашей веры в вечную жизнь.

Третий сгиб – в честь памяти о верных сынах Отечества, выбывших из наших рядов, и чей мирный труд или ратный подвиг достоин почитания.

Четвертый сгиб – в честь нашей Родины, которая навсегда остается с нами, в нашем сердце… И так 13 раз. Тринадцатый сгиб и сложенный флаг – символ вечности, вечной жизни в памяти людей. Триколор в деревянный коробке в конце церемонии вручили сыну-подростку Петра Кучеренко со словами:

“Гражданин Российской Федерации Кучеренко Петр Александрович завершил свой жизненный земной путь. Пусть добрая, светлая память о нем сохранится в наших сердцах на долгие годы. Примите от нас этот символ Российского государства, верным сыном которого он всегда был”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / NTD – в ЕС запретят выбрасывать и уничтожать непроданные ткани

25.05 / “Сейчас нам непросто”: Алферова вынуждена просить деньги в день рождения

25.05 / Собянин: Планируем завершить реконструкцию Центра театра и кино на Поварской в 2024 году

25.05 / Рита Дакота вышла замуж: Первые фото со свадьбы

25.05 / “Цена дешевеет на 10-15%”: легкий способ сэкономить на отеле в путешествии

25.05 / People’s Daily – Китай предоставит России и другим странам новые возможности для развития

25.05 / В Москве ввели в эксплуатацию 249 новостроек по реновации

25.05 / Движение на Большой кольцевой линии восстановлено

25.05 / Cтал вечным соседом Юлечки: семья Началовых подошла к гробу мужа Гурцкая

25.05 / С какими проблемами сталкиваются работодатели при подборе персонала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика