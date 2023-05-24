 

В интернете появились шпионские фото Lamborghini Urus PHEV

24.05.2023, 19:25, Разное
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Обновленный кроссовер Lamborghini Urus 2024 в настоящее время тестируют на дорогах общего пользования.

Фотошпионы запечатлели автомобиль, который можно лишь частично рассмотреть из-за применения плотной защитной пленки. Вместе с тем новый экземпляр впервые получил гибридную силовую установку, которая обязательна в условиях ужесточения экологических норм в Европе. Новый кроссовер Lamborghini Urus 2024 выгодно отличается передней частью кузова, где использовали улучшенную решетку радиатора.

Предполагается, что используемая установка ранее уже применялась в модели Panamera Turbo S E-Hybrid. Мощность будущей модели может достигать 490 л.с., однако подробности силовой установки пока скрыты производителем.


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