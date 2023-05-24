Добавляем образу мягкости и уравновешиваем пропорции: как с помощью прически подчеркнуть достоинства овального лица

Выбор идеальной прически заключается в том, чтобы выгодно подчеркнуть достоинства лица. Если у вас оно овальное, в вашем распоряжении множество вариантов на выбор.

Овальные лица характеризуются уравновешенными чертами, узким лбом, высокими скулами и плавно изогнутым подбородком. Считается, что это самая универсальная форма, а это значит, что вы можете использовать самые разные стили причесок.

Кудрявые до плеч и с А-образной челкой

Кудрявые завитые волосы до плеч обеспечивают нужный объем и ширину, чтобы дополнить овальное лицо. Кроме того, они могут мягко обрамлять его, привлекая внимание к скулам и линии подбородка.

Волнистый боб (или немного более длинный лоб) с А-образной челкой может особенно льстить овальным лицам. Такая форма челки смягчает лоб и привлекает внимание к скулам, а завивка придает волосам текстуру и объем. Боб, который падает чуть ниже подбородка, также может помочь удлинить лицо, в то время как волны уравновешивают внешний вид.

Кудрявые пикси и полураспущенные волосы

Кудрявая стрижка пикси поможет вам не только уравновесить овальное лицо, но и зрительно сбросить несколько лет. Прическа придает объем волосам и делает пропорции лица гармоничнее, придавая вам мягкий, молодой и невинный вид. Стрижка пикси подчеркивает скулы и глаза, но также намекает на менее резкий и более игривый образ.

Хвосты — не самый удачный вариант для овального лица, но полураспущенные волосы — это обновление, которое добавляет объем лицу, не делая его узким. Половина прически или конский хвост красиво ниспадают за шею, уравновешивая черты лица и добавляя объем макушке.

С повязкой на голову или бейсболкой

Если у вас нет времени на то, чтобы привести в порядок прическу, повяжите повязку на голову. Это простой, не требующий особого ухода вариант, который является главным спасением для занятых людей. Не забудьте правильно уложить волосы, чтобы завершить образ. Бейсбольная кепка — это еще одно «секретное оружие», избавляющее от необходимости беспокоиться о прическе.

Прямые и волнистый боб

Прямые волосы — один из самых простых и универсальных способов стилизации овального лица. Во-первых, они дополняют сбалансированные черты, обрамляя лицо и подчеркивая глаза и скулы. Однако если вы выбираете прямые локоны, вам нужно знать, что с ними овальное лицо может казаться слишком длинным. Чтобы бороться с этим, сделайте боковой пробор или челку.

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Волнистый боб подойдет для каждого овального лица. Мягкие упругие локоны подчеркивают линию подбородка, глаза и скулы. Стрижку можно укладывать по-разному, чтобы обрамить и смягчить угловатые части овального лица. Можете даже имитировать классический боб Мэрилин Монро.

Длинные вьющиеся и с тонкой челкой

Длинные кудрявые волосы никогда не выйдут из моды, особенно для овального лица. Пышность прядей придает объем, дополняя черты лица. Длинные кудрявые локоны также идеально подходят для создания беззаботного и молодежного образа, особенно если они взъерошены.

Тонкая челка — один из лучших стилей для овального лица, потому что она обрамляет лицо и смягчает его изгибы. Распущенные пряди разной длины подчеркивают глаза и скулы, придавая образу мягкость и женственность. Вы можете сочетать тонкую челку с различными стилями стрижек независимо от того, какая у вас текстура волос.

Стрижка пикси и длинные волнистые

Стрижка пикси — одна из самых модных и универсальных причесок для овального лица. Она придает волосам структуру и подчеркивает глаза и высокие скулы. Стрижки пикси могут быть взлохмаченными и текстурированными или гладкими и полированными, в зависимости от ваших предпочтений.

К овальному лицу всегда подойдут длинные волнистые локоны. Мягкие плавные волны подчеркивают лучшие черты лица, придавая ему смелый и уверенный вид. Разделите их пробором посередине, чтобы подчеркнуть смелость образа, или на боковой пробор, чтобы немного смягчить черты лица.

Прямые каре и короткие волнистые волосы

Прямые волосы — это простой способ добавить объема и густоты волосам, играя с естественной пропорциональностью овального лица. Не стесняйтесь настраивать длину или изгибы локонов, чтобы прическа соответствовала вашей индивидуальности. Стрижки лоб также великолепны из-за того, как мало им нужно укладки.

Короткие волнистые локоны были популярны в 1920 годах и являются идеальными для гламурного и утонченного образа. Если вы любите все это, этот образ для вас. Прически с ниспадающими волнами могут смягчить углы овального лица и создать романтический образ. Они отлично сочетаются с винтажными нарядами, особенно если вы добавите к ним старинные аксессуары.