Photoshop начал использовать нейронную сеть для редактирования изображений

Компания Adobe объявила о том, что генеративная заливка в Photoshop будет открыта для бета-тестирования. Generative Fill построен на базе Firefly, системы искусственного интеллекта, генерирующей изображения. Об этом сообщило издание Engadget.

Generative Fill позволяет редактировать изображения с помощью текстовых запросов. Пользователь может попросить нейронную сеть удалить или добавить объект на картинке, а также изменить его цвет и форму.

Adobe разработала Generative Fill для решения проблем с авторскими правами, которые могут возникнуть с развитием искусственного интеллекта. Firefly, согласно сайту Adobe Stocks, обучается только на фотографиях, загруженных компанией.

“Невидимая подпись” используется для маркировки фотографий, отредактированных с помощью нейронной сети. Если пользователь в характеристиках изображения видит там такую метку, то сможет определить, использовался ли ИИ при его создании.