WION – США заверяют, что не причастны к нападениям под Белгородом

Власти США настаивают на том, что они не поощряли никаких атак на территории РФ и не имеют никакого отношения к нападению, которое произошло в Белгородской области. Между тем РФ обнародовала фотографии повреждённых и брошенных военных автомобилей западного производства, в том числе американских «хаммеров», пишет WION.



AP

Соединённые Штаты официально заявили, что не имеют никакого отношения к недавнему нападению на территории Белгородской области. Согласно заявлениям российской стороны, в ходе контртеррористической операции была уничтожена группа вооружённых диверсантов, которые вторглись с территории Украины и производили обстрелы на российской территории, пишет WION.

В понедельник приграничные районы Белгородской области подверглись нападению с украинской стороны. Это стало самой крупной трансграничной атакой с момента начала российской спецоперации в прошлом году, отмечается в статье.

Позже российские власти обнародовали фотографии повреждённой или брошенной военной техники западного производства, в том числе американских «хаммеров». Однако США заявили, что они не поощряли никаких атак на территории России, комментируя циркулирующие в социальных сетях и других источниках сообщения о том, что в ходе атаки использовалась техника и оружие американского производства.

Выступая на брифинге для прессы во вторник, официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил: «Я скажу, что в настоящее время мы скептически относимся к правдивости этих сообщений». В целом же, по его словам, Соединённые Штаты чётко дают понять, что не поощряли и не поддерживали никаких атак на территории России. «Но, как мы также уже заявляли, Украина сама должна решать, как вести эту войну», — также подчеркнул Миллер.

В свою очередь, российские власти после нападения временно объявили в Белгородской области режим контртеррористической операции и эвакуировали жителей населённых пунктов, расположенных вблизи границы, после того как один из посёлков попал под обстрел. Такой режим обеспечивает особые полномочия, чтобы можно было пресечь передвижения и ограничить использование средств связи, поясняется в статье.

Во вторник днём режим контртеррористической операции в Белгородской области был отменён. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в результате инцидента один мирный житель погиб и ещё несколько получили ранения. По его словам, во вторник регион также подвергся новой атаке беспилотника, с помощью которого было сброшено взрывное устройство, повредившее автомобиль.

Он добавил, что российские военные сбили этот летательный аппарат, о новых жертвах при этом не сообщалось. Со своей стороны, Минобороны РФ заявило, что «подразделение украинского националистического формирования» вторглось на территорию Белгородской области для совершения диверсий и нападений. По российским данным, позднее около 70 нападавших были уничтожены.

В то же время Киев, как и Соединённые Штаты, отрицает свою причастность к вторжению, говорится в статье. Украинские официальные лица настаивали на том, что нападавшие были «россиянами» и выступали против действующих российских властей, отмечает WION.

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