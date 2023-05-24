 

В случае объявления США дефолта 2 июня будет объявлено в России выходным днём

24.05.2023, 18:13, Разное
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Министр труда Антон Котяков подписал указ «О внесении изменений
в производственный календарь на 2023 год». Согласно документу, если 1 июня
Вашингтон официально откажется выполнять свои обязательства перед кредиторами,
то в 2 июня в России будет объявлен выходной.

«Составляя график нерабочих дней, мы должны ориентироваться и
на ситуацию в мире. Практически для каждого гражданина России дефолт США – это праздник. Это день, который люди имеют право отметить», – рассказал Котяков на пресс-конференции.

Социологи провели опрос россиян об их отношении к возможному
краху американской экономики. Каждый второй респондент заявил, что планирует
отметить это событие.

«Мы видим, что граждане с надеждой ждут 1 июня, когда
Вашингтон не сможет платить по счетам: 90% опрошенных считают, что грядущий
кризис в США является благом для России, а 54% собираются отпраздновать
американский дефолт в кругу родных и близких», – сообщил представитель одной из служб.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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