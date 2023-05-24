 

“Двуличие во плоти”: вскрылась нелестная правда о Собчак

24.05.2023, 18:10, Новости дня
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Не успела Ксения Собчак ответить на обвинения Татьяны Васильевой, как телеведущей прилетела критика уже с другой стороны. Известный YouTube блогер Катя Конасова провела расследование, в котором жестко прошлась по всем звездам, кто продает различные курсы.

Иронично то, что Собчак, которая долгое время критиковала так называемых “инфопредпринимателей” (Продавцов бесполезной информации – Прим. ред.), теперь оказалась причислена к их когорте. А все потому, что подчиненные Ксении, которые были привлечены к работе над ее новым “анти-блогерским” проектом не отнеслись к своей работе серьезно и выложили почти все материалы в Сеть.

В открытом доступе оказался полной сценарий разговора Ксении Собчак и Андрея Малахова. Засветилась также заметка о таком же срежиссированном разговоре с Иваном Ургантом, а интервью с королевой всех “продавцов воздуха” Еленой Блиновской и вовсе оказалось попыткой “прогреть” аудиторию на реакцию перед запуском курса.

Таким образом, после того как вскрылась эта нелестная правда о Собчак, ее белое пальто, которое на себя усиленно натягивала телеведущая, оказалось, по мнению многих, лишь маской. А все – в попытке неплохо заработать, ведь, по признанию команды Кати Конасовой, даже начинающие предприниматели могут на продаже курса легко заработать от 6 миллионов рублей.

“Собчак – это двуличие во плоти”, “Вовремя прочухала где золотая жила, что можно деньги на лохах зарабатывать”, “Сначала поплевалась, а потом подумала, да и сама курсы запустила”, – высказались о Ксении Собчак зрители расследования.

К слову, сейчас сайт, на котором можно было приобрести участие в марафоне Ксении Собчак, не работает: при открытии его с компьютера, расположенного в России, на экране появляется надпись “Страна не разрешена”.


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