На дорожных тестах замечена трековая версия обновленного Porsche 911 2024

Немецкий бренд активно тестирует усовершенствованный спорткар Porsche 911 2024 модельного года.

В настоящее время он проходит испытания на гоночной трассе, где и удалось запечатлеть автомобиль в улучшенном виде. Разработчики скрыли дизайн передней оптики, однако можно увидеть, что впервые в фарах встроили сигналы поворотников. Кроме того, эксперты предполагают, что автомобиль отличается видоизмененной выхлопной системой.

Исходя из шума двигателя предполагается, что модель сохранила мощный агрегат, который выдает 518 л.с. Кроме того, остальные доработки и улучшения до сих пор остаются засекреченными разработчиками.