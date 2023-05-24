Витамин К оказался полезен в борьбе с диабетом: его суточная норма и в каких продуктах он содержится

Витамин К – это тип жирорастворимого витамина, который участвует в процессе свертываемости крови, поддержке сердечно-сосудистой системы, костей, здоровья в целом. Витамин К помогает регулировать артериальное давление, является профилактической составляющей остеопороза, замедляет развитие диабета.

Продукты, богатые витамином К

Если вы когда-либо придерживались средиземноморской диеты, то точно знаете, что самое большое количество витамина содержится именно в продуктах Средиземноморья. У нас они, конечно, тоже продаются. Это авокадо, сельдерей, брокколи, брюссельская капуста, шпинат, киви, рис, помидоры, виноград, персики, латук, репа.

В продуктах животного происхождения он тоже есть, среди них – постное мясо, печень, молоко. Из бобовых чемпионом по содержанию является чечевица.

Нетрудно заметить, что в списке больше всего овощей и фруктов зеленого цвета.

Но у витамина К есть одна особенность: его нельзя употреблять с антикоагулянтами. Он сводит их действие к нулю.

Суточная норма витамина К

Как и с любыми другими витаминами, здесь работает схема “возраст – пол”. Бесконтрольно употреблять витамины нельзя.

Например, рекомендуемая суточная норма для младенцев до шести месяцев – всего 2 мкг. Малышам от семи месяцев до года требуется 2,5 мкг вещества. Детям до трех лет – 30 мкг. А вот подросткам от 14 до 18 лет полагается употреблять около 75 мкг.

Самая большая доза предназначена для мужчин – 120 мкг. Женщинам, в том числе беременным и кормящим, немного меньше – 90 мкг.

Антибиотики

Назначать дополнительную дозу витамина К самостоятельно нельзя, это должен сделать ваш лечащий врач после проведения соответствующих анализов.

Например, нельзя употреблять витамин в случае, если вы на антибиотиках. Они уничтожают колоссальное количество полезных бактерий, как раз занимающихся производством витамина К. Если вы сидите на антибиотиках, сначала пролечитесь, а потом начинайте восстанавливать организм.

Прием антикоагулянтов

Витамин К может иметь серьезную реакцию с варфарином, который является антикоагулянтом. Если вы потребляете варфарин, обязательно убедитесь, что количество витамина остается тем же, что и прежде. Важно не менять объем, потому что резкое изменение потребляемого витамина может спровоцировать образование тромбов при резком увеличении количества витамина. Резкое его снижение в организме может спровоцировать опасное кровотечение.

Диабет

Доказана эффективность витамина К в процессе снижения уровня сахара в крови. Диабетики должны быть вдвое внимательнее, если собираются увеличить количество витамина в виде биодобавок или есть больше определенных продуктов. Например, летом хочется есть больше фруктов: киви, винограда, слив в том числе. А это в данном случае продукты-провокаторы.

Заболевания печени

Хотя некоторые серьезные заболевания печени вызывают проблемы с коагуляцией, использование витамина К в качестве лечения практически бесполезно. На самом деле высокие дозы витамина К могут только ухудшить положение. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной диеты по медицинским показаниям, самостоятельно ее не корректируйте.