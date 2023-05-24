Прямая челка снова в моде: почему за ней сложнее ухаживать и как лучше ее уложить

В нынешнем сезоне снова в моде прямая челка. Если вы хотите преобразить свои волосы, но нет желания менять что-то радикально, такая челка вполне может стать промежуточным вариантом. Прямая челка выгодно подчеркивает контуры лица.

Отличие прямой челки от других стилей

Если сравнивать прямую челку с другими стилями, то выглядит она более однородной и гладкой. У такой челки нет перистых или развивающихся кончиков, ее кончики свободно падают на лоб.

Если говорить о других вариантах, например, о челке-шторке или многослойной челке, их можно назвать более подвижными. Тем не менее, если вы решитесь сделать прямую челку, сначала определитесь, подойдет ли она вам.

Особенности ухода за прямой челкой

Если вы являетесь сторонниками внешнего вида, которые не требуют особого ухода, то прямая челка однозначно не для вас. Она очень требовательна в уходе, поэтому вам понадобится много времени и усилий, чтобы ваша прямая челка выглядела идеально.

Прямая челка не только нуждается в укладке каждое утро, но и в постоянном подравнивании отросших кончиков. Чтобы придать челке свежий вид, стричь ее нужно каждые 2-3 недели. В противном случае ваша стрижка потеряет свою форму.

Конечно, вы можете подрезать челку дома самостоятельно, но в этом случае вы рискуете ее испортить. Поэтому лучше обратиться к парикмахеру. Тем более, что в некоторых салонах есть такие мастера, которые челку стригут бесплатно.

Укладка прямой челки

Хоть укладывать прямую челку довольно непросто, тем не менее, вам придется научиться это делать. Прежде всего, вам понадобится крем для укладки. Вам нужно будет нанести его на челку, когда будете мыть волосы. Такой крем одновременно представляет собой и термозащитное средство. Использование такого крема не только облегчит вам укладку волос, но и защитит их от воздействия нагревательных приборов, при помощи которых, вы будете челку укладывать и фиксировать.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

После нанесения на волосы косметического средства для укладки, еще влажную челку следует высушить феном. Это предотвратит спутывание прядей, добавит челке объема, придаст ей аккуратную форму. При этом не забывайте, что фен нужно направлять не под челку, а на ее верхнюю часть. В итоге челка должна у вас получиться гладкая и легкая, без пушистости.

Когда волосы высохнут, прическу желательно закрепить при помощи лака для волос. Так вы зафиксируете челку на месте. Лак лучше использовать длительной фиксации, а также обладающий защитной функцией от ультрафиолета.