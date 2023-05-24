«Народ — это власть»

Жители крупного района Башкирии восстали против золотодобытчиков.

В одном из крупнейших районов Башкирии — Баймакском — второй раз за месяц народный сход. В первый раз массовые волнения прошли в конце апреля, когда местные жители, уже уставшие от беспредела золотодобывающих компаний, узнали о выдаче лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых в селе Ишмурзино частной организации — ООО «Евразийская горнопромышленная компания». Тогда недовольные граждане решили организовать народный сход, заблаговременно согласовав его с властями. Результатом стало, в частности, переизбрание главы сельсовета: Загит Кашкаров был отправлен в отставку, а на его место выбрали активистку Рашиду Файзуллину (на самом сходе было около двух тысяч человек из разных уголков республики).

«Переизбрание главы сельсовета было спонтанным, — пояснила «Новой» экоактивистка из Баймака Тансылу Аслаева. — Оказалось, он (Кашкаров) собрал своих депутатов, поговорил, чтобы дать согласие на добычу. Те же не могут зайти без согласия поселения. А с местным населением тот не стал ничего обсуждать. Об этом узнали прямо перед сходом».

Со слов активистки,

власти итоги таких выборов не признают: «Говорят, что незаконно. Но по Конституции народ — это власть. Убрали человека, которому не доверяют».

Участники схода также записали видеообращение на имя главы СК Александра Бастрыкина с просьбой прекратить незаконную, по их мнению, добычу золота в районе. В начале мая, как сообщил «Коммерсантъ-Уфа», Бастрыкин поручил руководителю республиканского управления представить ему доклад по прозвучавшим в ролике доводам.

После проведения схода многие местные ликовали: «Евразийская горнопромышленная компания» решила досрочно прекратить действие своей лицензии (с 15 ноября этого года), уведомив об этом руководство отдела геологии и лицензирования Приволжскнедра по Башкирии. Тем не менее некоторые активисты радоваться не спешат: боятся, что компания может и передумать после того, как скандал уляжется.

Второй проблемой жителей стало известие о возможной геологоразведке хребта Ирендык, у подножия которого протекает высокогорное озеро Талкас — памятник природы республиканского значения. В тот раз народный сход было решено провести в селе Темясово. Собрал он около двух-трех тысяч человек.

На сход поспешили и высокопоставленные чиновники Башкирии: вице-премьер правительства Азамат Абдрахманов, министр природопользования и экологии Нияз Фазылов и руководитель Приволжскнедра Алексей Грицук — успокоить местное население. Ими не раз было объявлено, что сам хребет разрабатываться не будет, а геологоразведка подразумевает собой его исследование, изучение. Но люди им не верили. То и дело они выкрикивали: «Какие исследования? Что там искать будут? Лишимся Ирендыка — лишимся воды».

Как пояснил собравшимся Нияз Фазылов, исследование нужно, чтобы понимать, какие полезные ископаемые есть на объекте. Подобное исследование, по его словам, уже дважды проводилось в Советском Союзе, но хребет до сих пор сохранился.

Не поверив обещаниям чиновников, собравшиеся записали видеообращение на имя президента, главы Следственного комитета и Генерального прокурора. Так, граждане попросили защитить от «недобросовестных коммерческих недропользователей» их земли, включая и «жемчужину края — гору Ирендык», присвоив ей статус национального парка.

«А также (просим) признать Ирендык уникальным памятником культурного наследия, так как там сосредоточено большое количество памятников археологии, а именно: курганы, различные захоронения, всевозможные каменные кладки. Просим подключить археологов для тщательного научного изучения хребта Ирендык», — говорится в ролике.

Собравшиеся также напомнили, что

золотодобывающие компании, работающие в районе, недра разрабатывают с «большими нарушениями санитарных норм законодательства и Конституции», а само «руководство республики поощряет добычу варварскими способами открытого карьерного типа».

Авторы обращения настаивают на обязательном учете мнения жителей.

«Только в Баймакском районе открыты уголовные дела, предъявлены иски недобросовестным добытчикам на сумму более чем 7 млрд рублей. А сколько еще дел не дошло до суда?! В связи с этим мы просим изменить закон, чтобы пользование недрами осуществлять только при положительном решении народного схода жителей», — говорится в ролике.

Венера Хисамова

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