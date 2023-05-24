 

«Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23» стартовал к МКС

24.05.2023, 17:30, Разное
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С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель “Союз-2.1а”, несущая грузовой космический корабль “Прогресс МС-23”. Время полета до Международной космической станции составляет примерно 3 часа 25 минут. Стыковка малого исследовательского модуля “Поиск” запланирована на 19:21 по московскому времени.

Корабль “Прогресс МС-23” доставит на МКС 2491 кг грузов: это 499 кг топлива, 630 кг питьевой воды и 40 кг азота. Кроме того, он привезет 1322 кг расходных материалов и инструментов для работы экипажа, а также одежду и продукты питания. Грузовой корабль также несет универсальную рабочую станцию УРМ-Д для установки ее на внешней поверхности “Звезды”, российского сегмента МКС, во время выходов в открытый космос.

В настоящее время на борту МКС находятся 11 космонавтов. В их число входят три представителя Роскосмоса, а также три астронавта НАСА и 1 из ОАЭ. 22 мая корабль Crew Dragon доставил на станцию четырех коммерческих туристов.


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