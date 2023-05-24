 

Zа Vойну: Пригожин по итогам сражения за Артемовск

24.05.2023, 17:26, Разное
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Большое интервью Пригожина по итогам Артемовского сражения.

Что интересно. Пригожин заявляет цифры потерь ВСУ 50 000 безвозвратными. Они практически совпадают с подсчетами проекта War Tears, который по своей методике давал 55 000 потерь ВСУ, опираясь на расчет установленных потерьподразделений ВСУ отметившихся в Артемовске и региональным некрологам.Потери "Вагнер" составили до 20% убитыми от общего числа и до 20% ранеными.На пике численность ЧВК "Вагнер" доходила по словам Пригожина до 50 тыс. человек.Группировка противника оборонявшая Артемовск насчитывал до 82 тыс. человек. (что совпадает с нашими и украинскими оценками оценивавшими группировку ВСУ в районе Артемовска в 75-85 тыс. человек.

Источник: Colonel Cassad


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