Мнение: О болезни Александра Лукашенко… Как долго он ещё протянет?

Все под Богом ходят, даже президенты. Казус белорусского главы Александра Лукашенко подтверждает это на все 100%.

«Слухи» о его болезни ходили последние несколько дней или даже неделю. И как сейчас выясняется, имели под собой все основания. Авторитетный источник из Беларуси подтвердил это безапелляционно. Похоже, намечаются первые пышные похороны?

Да… Но не прямо сейчас.

Хотя, возможно, некий «спецборт» в Москву и летал не так давно.

Президент Беларуси Александр #Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом. Эту новость передало БелТА.

«А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего. [глава Минздрава Владимир] Караник улыбается: лечится три дня», — сказал Александр Лукашенко на совещании по вопросам здравоохранения (эти его слова доступны на видео). Он добавил, что у него «не было возможности лечиться» из-за плотного графика и «всё это накопилось». «Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы ещё мучиться со мной будете очень долго», — предупредил глава Беларуси. И голос у него был действительно хрипловат.

Что ж, аденовирусная инфекция известна давно и поражает она в основном детей. Известно более 50 серотипов аденовирусов человека, входящих в состав семи подгрупп. Широкую известность эти вирусы получили также как основа антиковидной вакцины, разработанной в Москве в НИИ им. Гамалеи. Большинство из них вызывают симптомы ОРВИ, фарингит, но также поражают конъюнктиву: больные часто жалуются на жжение, резь, ощущение инородного тела в глазах. К слову, признаков недавнего глазного воспаления на видео с Александром Лукашенко заметно не было. Но, может, врачам виднее.

Как это часто бывает, аденовирусную инфекцию можно лечить, и тогда она пройдёт всего за одну неделю, а можно не лечить, и тогда она растянется на целых семь дней. Но бывают и осложнения, особенно у пожилых. Александр Лукашенко — 1954 года рождения, кстати. В ряде случаев развивается аденовирусная пневмония, на 3-4 день, как правило, переходящая в обычную бактериальную. Этого сценария Александру Лукашенко, вероятно, удалось избежать. Быть может, не без помощи кремлёвских врачей.

Как бы то ни было, сейчас он сравнительно здоров, насколько позволяет возраст и необнародованные диагнозы.

А слухов-то было, слухов…

Опять — «не дождётесь» ©?

Или очередной дипломатический насморк?

—