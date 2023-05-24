ABC News – миллионы рабочих мест под угрозой — переговоры Байдена по потолку госдолга не дали результатов

Очередная встреча Байдена со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для обсуждения условий поднятия потолка госдолга не дала результатов. Республиканцы отказываются идти навстречу, если президент не согласится на резкое сокращение расходов. Глава Белого дома, в свою очередь, хочет, чтобы те согласились на повышение налогов для корпораций и самых состоятельных американцев. Телеканал АВС напоминает, что время уже на исходе, ведь любая договорённость должна ещё пройти через обе палаты конгресса.

Мы начинаем со встречи, которая состоялась сегодня ранним вечером в Белом доме. Она только что завершилась на фоне политической борьбы по поводу поднятия потолка госдолга. До объявления о дефолте США осталось чуть больше недели. Президент Байден и спикер Кевин Маккарти встретились лицом к лицу в Белом доме.

Президент и спикер палаты представителей. Это начало их встречи в Овальном кабинете совсем недавно. И, как вы уже хорошо знаете, у Министерства финансов США могут закончиться деньги для оплаты американских счетов, если обе стороны не придут к соглашению. Причём не только в этой комнате. Потом спикер Маккарти должен вернуться с любым достигнутым соглашением в палату в конгрессе, а это, разумеется, не простое дело.

Итак, часы тикают, обе стороны понимают возможные последствия. Главный корреспондент АВС из Белого дома Мэри Брюс с последними новостями. Она расскажет, что происходит в Белом доме.

После разговора с президентом в Овальном кабинете, который длился больше часа, спикер палаты представителей Кевин Маккарти сообщил, что они не достигли договорённости по повышению лимита госдолга. Однако на этот раз он был настроен более оптимистично.

КЕВИН МАККАРТИ, спикер палаты представителей: Я думаю, его тон был значительно лучше, чем на предыдущих встречах. Мы обсудили вопросы, у нас всё ещё есть философские разногласия, но разговор был продуктивным.

Их команды уже несколько дней ведут переговоры на Капитолийском холме и выходят с тех встреч без каких-либо новостей.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я думаю, мы сможем добиться того, что требуется.

Республиканцы отказываются повышать потолок госдолга для оплаты счетов, если президент не согласится на резкое сокращение расходов. Они также хотят ускорить утверждение нефтегазовых проектов и принять новые требования к работе для федеральных программ борьбы с бедностью.

КЕВИН МАККАРТИ: С тех пор как демократы получили большинство, они пристрастились к тратам. Пора это прекратить.

Байден согласился на некоторое сокращение расходов. Однако он хочет, чтобы республиканцы повысили налоги для самых состоятельных американцев и корпораций.

ДЖО БАЙДЕН: Республиканцам пора понять, что не будет никакой двухпартийной сделки, основанной исключительно на условиях их партии.

Министр финансов подчёркивает, что нельзя терять ни минуты. В сегодняшнем обращении к конгрессу Джанет Йеллен предупредила, что у правительства Соединённых Штатов закончатся деньги для оплаты счетов уже 1 июня.

Мэри Брюс с нами на прямой связи из Белого дома. Мэри, мы с тобой говорили об этом уже несколько раз. Речь не только о том, что осталось 10 дней до истечения срока, — именно поэтому они и встречаются. Но ведь потом Кевину Маккарти ещё надо донести решение до конгресса, до палаты. Так сколько же времени осталось на самом деле?

МЭРИ БРЮС, корреспондент АВС: Что ж, Дэвид, как только президент и спикер достигнут договорённости, им придётся убедить в её правильности своих коллег на холме. Потом, скорее всего, потребуется несколько дней для её принятия в обеих палатах. Так что хотя календарь показывает 10 дней, в реальности у них осталось всего несколько дней, чтобы завершить сделку. Если они этого не сделают, если США объявят дефолт, это может спровоцировать глобальную рецессию и привести к потере миллионов рабочих мест. Дэвид?

Хорошо. Мэри Брюс с подробностями, как всегда. Спасибо!

Дата выхода в эфир 23 мая 2023 года.

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